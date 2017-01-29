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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به جشنواره فیلم «حسنات»

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به جشنواره فیلم «حسنات»

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای استان کرمانشاه از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به ششمین جشنواره ملی فیلم «حسنات» خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به به ششمین جشنواره ملی فیلم «حسنات» خبر داد.

وی افزود:  فیلمنامه «سهمی از یک قبر» نوشته «اشکان چاوشی» عضو انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به بخش مسابقه ششمین جشنواره ملی حسنات راه یافت.

رضایی تصریح کرد: پیش از ۵۰۰ فیلمنامه به این جشنواره ارسال و ۲۴ عنوان به بخش مسابقه راه پیدا کرده است که اثر هنرمند کرمانشاهی نیز در بین این آثار به چشم می خورد.

رئیس انجمن سینمای استان کرمانشاه گفت: این جشنواره اسفند ماه جاری در شهر اصفهان برگزار می شود.

 وی خاطرنشان کرد: اشکان چاوشی، هنرمند عضو انجمن سینمای جوان کرمانشاه پیش از این مقام دوم جشنواره منطقه ای سمنان را برای این فیلمنامه کسب کرده است.

کد مطلب 3890615

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