بارش ها در سطح خراسان رضوی تا عصر دوشنبه ادامه دارد

یحیی قاینی پور درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه ها و مدل های هواشناسی نشان دهنده این است که در روزهای پایانی هفته جاری با افزایش ۵ درجه ای دما در سطح استان خراسان رو به رو خواهیم بود.همچنین بیشینه دمای هوای مشهد در حال حاضر ۱۱ درجه سلسیوس است که پیش بینی می شود برای روز دوشنبه ۵ درجه کاهش داشته باشد.

وی با اشاره به این که امروز(یکشنبه) شاهد وزش بادهای شدید در استان خواهیم بود، افزود: بارش باران که از جمعه مناطق بسیاری از خراسان رضوی را فرا گرفته است تا عصر دوشنبه ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته در ۱۹ شهرستان گزارش نزول باران داشته ایم که بیشترین سطح بارندگی مربوط به کاخک با ۱۱.۵ میلی متر ، رشتخوار با ۷.۵ میلی متر و باخرز با ۶.۷ میلی متر، بوده است.

وی افزود: در۲۴ساعت گذشته قوچان با حداقل دمای صفر درجه سلسیوس خنک ترین و تایباد با حداکثر دمای ۱۸ درجه سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی گزارش شدند.

وی اظهار کرد: بیشترین میزان شدت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته از ایستگاه هواشناسی شهرستان های باخرز، سرخس و نیشابور با سرعت ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.