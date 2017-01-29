وام ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت برای کشاورزان خسارت دیده مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهیدی‌زاده در نشست خبری امروز با خبرنگاران، گفت: بر اساس مصوبه‌ای که دولت به بانک کشاورزی ابلاغ کرده، قرار است ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار کشاورزان خسارت‌دیده مازندرانی قرار بگیرد که در این راستا، ما منتظر ابلاغ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستیم.

مدیرعامل بانک کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: قرار است بخشی از سود این تسهیلات‌ را دولت تقبل کند؛ به این معنا که نرخ سود در نظر گرفته شده، ۱۸ درصد است که بین ۵ تا ۸ درصد آن را دولت تقبل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دولت قصد دارد که از کشاورزان خسارت دیده حمایت کند.

پرداخت۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک کشاورزی

شهیدی زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه مصوب شده حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک کشاورزی پرداخت شود، اظهار داشت: کل بدهی مورد تائید حسابرسان، ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته وی، مراحل اجرایی این مصوبه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال انجام است.

شهیدی‌زاده، با اشاره به اینکه با ابلاغ شورای اقتصاد، بیشترین تسهیلات را به طرح‌های اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش مصرف آب، آبیاری نوین، کشت گلخانه‌ای، پرورش ماهی در قفس و حمایت از بنگاه‌های کوچک و زودبازده اختصاص داده‌ایم، افزود: بیش از ۵ برابر اعتبار اختصاص یافته، یعنی رقمی حدود ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این امر اختصاص داده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید است، اضافه کرد: صنایع تبدیلی یکی از مهم‌ترین موارد در این حوزه است و ما از محل منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع داخلی، به کسانی که دراین زمینه فعالیت کنند، کمک کرده و از آنها حمایت می‌کنیم، که البته در مواردی نیز حمایت‌هایی از کارخانجات آرد انجام داده‌ایم.

شهیدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره کشت فراسرزمینی نیز اظهار داشت: کشت فراسرزمینی باید توسط بخش‌خصوصی اجرایی شود و هیچ سازمان و دستگاه دولتی مجاز به حضور در این حوزه و اجرای آن نیست.

وی با بیان اینکه منابع مورد نیاز برای این کار از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌شود، گفت: ما نیز به عنوان یکی از بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی، امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز برای این کار را در هر کشوری که کارشناسان تعیین کنند، داریم و از این مساله حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

ارائه طرح بخشودگی جرایم بدهی‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان به دولت

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین از راه اندازی سامانه ویژه نابینایان در کشور خبر داد و افزود: این یکی از مهم‌ترین اقدامات ما در حوزه بانکداری الکترونیک بوده است.

شهیدی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه طرح بخشودگی سود و جرایم بدهی‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان کشاورزان خسارت دیده خبر داد اضافه کرد: این طرح به دولت ارائه شده و می‌توان گفت که ۹۰ درصد هم مورد تایید قرار گرفته است براین اساس بدهکارانی که مبلغ بدهی آنان به بانک کشاورزی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است در صورت تسویه اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جرایم خواهند شد.

وی افزود: ما هم اکنون منتظر موافقت رییس کل بانک مرکزی هستیم تا این طرح را اجرایی کنیم.

این مقام بانکی، همچنین با اشاره به اینکه مبنای کار کشاورزان گندم کار کشور پول نیست و عدم اعلام قطعی نرخ خرید تضمینی این محصول تاثیری بر کار آنان نداشته است، گفت: کشاورزان با استفاده از تکنولوژی‌های بهتر و در سطحی به اندازه سال گذشته، کشت خود را انجام داده‌اند که امیدوار هستیم با بارندگی‌های خوبی که اتفاق می‌افتد میزان تولید محصول از سال گذشته بیشتر شود.

شهیدی‌زاده با تاکید بر اینکه بحث صادرات در این زمینه باید مدنظر باشد، ادامه داد: یکی از پیشنهادات ما این است که در زمان برداشت برنامه صادرات نیز داشته باشیم تا از این محل، منابع لازم برای پرداخت بخشی از پول کشاورزان فراهم شود.