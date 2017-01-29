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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۹

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

فعالیت ۵۳ داروخانه دامپزشکی در سطح استان کرمانشاه

فعالیت ۵۳ داروخانه دامپزشکی در سطح استان کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از فعالیت ۵۳ داروخانه دامپزشکی در سطح استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه،   دکتر خلیل عبدی رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از فعالیت ۱۲۰ مرکز دارویی، درمانی و پیشگیری بخش خصوصی در زمینه دامپزشکی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳ داروخانه دامپزشکی در سطح استان کرمانشاه فعال هستند،   اظهار داشت: همچنین ۴ واحد درمانگاه دام کوچک نیز در استان فعالیت دارند که فعالیت آنها نیز توسط اداره کل دامپزشکی رصد می‌شود.

این مقام مسئول اشتغال به امور درمانی و مایه کوبی در این واحدها را ۴۶ مرکز اعلام کرد و افزود: یک بیمارستان مجهز نیز در زمینه دامپزشکی و درمان در استان مشغول خدمت رسانی تحت نظارت دامپزشکی است.

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه صنعت دام و طیور را از صنایع اصلی و تاثیر گذار در اقتصاد استان برشمرد و تصریح کرد: در راستای پیشگیری موثر و همچنین مقابله به موقع با بیماری های دام و طیور وجود مراکز متعدد حوزه دامپزشکی در استان به عنوان یک ضرورت مطرح است.

دکتر عبدی تصریح کرد: در حال حاضر ۴ کارخانه تولید داروی دام و طیور و ۸ شرکت توزیع در استان و زیر نظر دامپزشکی فعال هستند.

وی با اشاره به فعالیت ۴ آزمایشگاه دامپزشکی در سطح استان، خاطرنشان کرد: داروخانه های دامپزشکی استان بر اساس میزان جمعیت دام های منطقه در نقاط مختلف استان راه اندازی شده اند و داروهای مورد نیاز دام ها را عرضه می کنند.

کد مطلب 3890621

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