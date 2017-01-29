فعالیت ۵۳ داروخانه دامپزشکی در سطح استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر خلیل عبدی رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه از فعالیت ۱۲۰ مرکز دارویی، درمانی و پیشگیری بخش خصوصی در زمینه دامپزشکی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳ داروخانه دامپزشکی در سطح استان کرمانشاه فعال هستند، اظهار داشت: همچنین ۴ واحد درمانگاه دام کوچک نیز در استان فعالیت دارند که فعالیت آنها نیز توسط اداره کل دامپزشکی رصد می‌شود.

این مقام مسئول اشتغال به امور درمانی و مایه کوبی در این واحدها را ۴۶ مرکز اعلام کرد و افزود: یک بیمارستان مجهز نیز در زمینه دامپزشکی و درمان در استان مشغول خدمت رسانی تحت نظارت دامپزشکی است.

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه صنعت دام و طیور را از صنایع اصلی و تاثیر گذار در اقتصاد استان برشمرد و تصریح کرد: در راستای پیشگیری موثر و همچنین مقابله به موقع با بیماری های دام و طیور وجود مراکز متعدد حوزه دامپزشکی در استان به عنوان یک ضرورت مطرح است.

دکتر عبدی تصریح کرد: در حال حاضر ۴ کارخانه تولید داروی دام و طیور و ۸ شرکت توزیع در استان و زیر نظر دامپزشکی فعال هستند.

وی با اشاره به فعالیت ۴ آزمایشگاه دامپزشکی در سطح استان، خاطرنشان کرد: داروخانه های دامپزشکی استان بر اساس میزان جمعیت دام های منطقه در نقاط مختلف استان راه اندازی شده اند و داروهای مورد نیاز دام ها را عرضه می کنند.