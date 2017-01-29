وزیر بهداشت نباید پزشک متخصص باشد/نظر ۴ وزیر پیشین بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی محمد آدابی روز یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به نقش های متفاوتی که سازمان های مردم نهاد بر عهده دارند، افزود: این سازمان ها، نقش دیده بانی از وضعیت چالش های پیش رو را دارند و از همین رو، می توانند تحلیل های مستندی در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار بدهند.

وی تاکید کرد: اگر مسئولان به توصیه ها و هشدارهای سازمان های غیردولتی توجه نکنند و آنها را جدی نگیرند، ساختار دولت دچار مشکل خواهد شد.

آدابی با اشاره به طرح تحول سلامت که باعث تشدید اختلاف طبقاتی در جامعه شده است، افزود: طرح این موضوع، یک درد اجتماعی است. زیرا، شنیده ام مانده حساب یک پزشک در یکی از بانک ها، ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که ماهانه ۷۶ میلیون تومان فقط بابت سود پولش به حساب او واریز می شود. و این یک فاجعه و بحران است. زیرا، در سال بعد، مانده حساب او به ۱۰ میلیارد خواهد رسید و ماهانه بیش از ۱۵۰ میلیون تومان سود پولش خواهد بود، بدون اینکه کار کند.

وی گفت: حال این سئوال مطرح می شود که این قبیل افراد چگونه می خواهند در کنار سایر مردم که با حداقل دریافتی امورات می گذرانند، زندگی کنند. در حالی که، عدالت شرط همزیستی در جوامع است.

آدابی با انتقاد از شیوه اجرای طرح تحول سلامت، افزود: امیدواریم در ماه های پایانی دولت یازدهم، فضا در وزارت بهداشت برای گوش دادن به انتقادها فراهم شود.

وی با اعلام اینکه سازمان نظام پرستاری در دوره قبل سالی یک میلیارد تومان بودجه دولتی داشت، گفت: الان این بودجه قطع شده و سازمان با همت و تلاش اعضا، سر پا ایستاده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با انتقاد از اجرای خودسرانه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران، افزود: متاسفانه سازمان صنفی پرستاران از این ماجرا بی خبر است.

آدابی با اعلام اینکه سازمان نظام پرستاری در حد توان و امکاناتی که دارد سعی کرده خدمات رفاهی، تفریحی و... را برای پرستاران فراهم آورد، گفت: تاکنون بیش از ۱۵ هزار ساعت کارگاه و کلاس های آموزشی عمومی و تخصصی پرستاری برگزار کرده ایم.

وی، دستاورد مهم این دوره از فعالیت سازمان نظام پرستاری را، آگاهی و روشنگری پرستاران دانست و افزود: جامعه پرستاری به حقوق قانونی خود آگاه است و همواره حضورش را اعلام کرده است.

آدابی، به ۲ برابر شدن تمدید عضویت پرستاران در سازمان نظام پرستاری اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان می دهد که پرستاران وجاهت سازمان را پذیرفته اند.

وی با عنوان این مطلب که انتقاد به معنای دشمنی نیست، ادامه داد: ما معتقدیم که در اجرای طرح تحول سلامت، منابع می توانست بهتر مدیریت شود تا منافع بیشتری متوجه مردم شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با ارائه چند پیشنهاد در جهت کاهش هزینه های سلامت، افزود: با ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای ۸۰۰ بیمارستان کشور، می توانستیم خدمات رایگان به بیماران نیازمند ارائه بدهیم. همچنین، با ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شد برای بازسازی بیمارستان ها اقدام کرد. در حالی که سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه های معمول، به حوزه سلامت تزریق شده است. این در حالی است که اجازه تحقیق و تفحص را نمی دهند.

آدابی ادامه داد: سه پیشنهاد برای بهبود وضعیت حوزه سلامت دارم که اولین آن، این است که وزیر بهداشت نباید پزشک متخصص باشد. این مسئله را از ۴ وزیر پیشین بهداشت پرسیده ام و آنها این موضوع تصدیق کرده اند.

وی افزود: درمان باید از انحصار پزشکان متخصص خارج شود و اجازه بدهند پزشکان خارجی هم در بخش هایی که کمبود داریم، طبابت کنند. اما، سومین پیشنهاد که مهم ترین آن است، موضوع تعرفه های پزشکی است که باید به وضعیت قبل از اجرای طرح تحول سلام باز گردد.

آدابی با اشاره به مراسم روز پرستار که قرار است فردا دوشنبه ۱۱ بهمن در سالن همایش های رازی برگزار شود، گفت: در این مراسم، شاهد حضور بدنه پرستاری بدون حکم ماموریت و پاداش خواهیم بود.

وی افزود: امیدواریم دولت به پرستاران دل بدهد و آنها را در این مراسم همراهی کند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به سختی حرفه پرستاری، گفت: ضریب اشغال تخت های بیمارستانی قبل از اجرای طرح تحول سلامت، ۵۰ درصد بود که بعد از اجرای طرح به بالای ۹۰ درصد رسیده است. از همین رو، حجم کاری پرستاران به ۳ برابر رسیده و فشار کار پرستاری تصاعدی اضافه شده است.

آدابی با اعلام اینکه پرستاری از معدود مشاغلی است که در معرض سندروم «کوراشی» یا همان «مرگ به علت کار زیاد» قرار دارند، افزود: بنده به جامعه پرستاری هشدار می دهم که مراقب این سندروم باشند.