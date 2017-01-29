اطلس انتخابات شهرستان ساری تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست ستاد انتخابات مرکز استان، با تبریک ایامالله پیروزی انقلاب، گفت: دهه فجر یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ این ملت است که مسئولان در کنار مردم در برنامههای این دهه بهویژه در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن شرکت میکنند.
فرماندار شهرستان ساری بابیان اینکه تلاش همه متصدیان امر انتخابات باید برنامهریزی برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و همراه با قانون مداری باشد افزود: تمامی ملاحظات قانونی در شهرستان بهویژه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که احتمال تبلیغات زودهنگام وجود دارد موردتوجه قرار گیرد.
وی این دوره از انتخابات را نسبت به انتخابات سال گذشته متفاوت دانست و گفت: در این دوره از انتخابات که بنا به تاریخ اعلامی از سوی وزارت کشور در ۲۹ اردیبهشت سال آینده برگزار میشود یک انتخابات ملی و محلی در پیش رو است که دارای ابعاد متفاوت از انتخابات دوره گذشته است.
فرماندار شهرستان ساری بابیان اینکه روسای ادارات شهرستان و متصدیان ستاد انتخابات اهتمام بیطرفی نسبت به کاندیداها داشته باشند، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون باکسی تعارف ندارم و فرد متخلف را با اعلام رسانهای از سمت خود برکنار میکنم.وی گفت: همه ما باید به تعهدات سازمانی و اخلاقی پایبند باشیم و در چارچوب قانون به وظایف عمل کنیم و از انتخابات صیانت کنیم.
حسین زادگان آموزش سامانه انتخابات را امر مهمی دانست و گفت: همه افراد که در امر انتخابات سروکار دارند باید بهصورت کارگاهی آموزش گیرند.
حسین زادگان افزود: لازم است کمیتههای زیرمجموعه ستاد انتخابات شهرستان تشکیلشده و جلسات منظم در راستای ارائه راهکارها و رفع نواقص و کاستیهای احتمالی برای برگزاری یک انتخابات پرشور برگزار شود.
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