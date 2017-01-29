نمایش چهار قفل در دهه فجر به روی صحنه می رود

نادر مقدم سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نمایش «چهارقفل» نوشته؛ پویان اصغری به کارگردانی؛ میثم ملازینل «از تولیدات حوزه هنری قزوین» به روی صحنه خواهد رفت.

وی افزود: این نمایش با موضوع: کشف حجاب و مبارزات مردم به ویژه زنان در حفظ ارزش های دینی است، «چهار قفل» حکایت نذر سالیانه زنی است که خود را ملزم به انجام آن می داند.

«زهرا» در حال تدارک ادای نذر سالیانه خود است که با مخالفت همسرش «نادر» مواجه می شود. نادر هر روز درب خانه را چهار قفله می کند و زهرا غافل از اینکه همسرش بیرون آن درب مشغول چه کاریست.

وی روزی تصمیم می گیرد برای خرید وسایل نذر از خانه بیرون بزند تا اینکه ...

مقدم سلیمی بیان کرد: این نمایش از ۱۵ تا ۲۲ بهمن همه روزه از ساعت: ۲۰ در سالن کانون پرورش فکری کودک و نوجوان قزوین واقع در فلکه دوم شهرک کوثر به روی صحنه خواهد رفت.

مسئول روابط عمومی حوزه هنری قزوین یادآور شد: در این نمایش لیلا شاقلانی و میثم گوردزی به هنرنمایی و ایفای نقش می پردازند.

چهار قفل در دوازدهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان در بخش: کارگردانی، نمایشنامه نویسی و بازیگری زن، مورد تقدیر قرار گرفت.