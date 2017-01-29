اکران ۸ فیلم از جشنواره فجر در اصفهان/پرداخت ۱۲۰ میلیون تومانی

حبیب رضا ارزانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ابتدا قرار بر این بود که ۲۰ فیلم از جشنواره فجر در اصفهان اکران شود و پس از اعلام این مطلب که بسته های فیلم جشنواره هشت تایی هستند این تعداد به اکران ۱۶ فیلم در دو سینمای فلسطین و سپاهان کاهش یافت.

وی افزود: در نهایت پس از رایزنی های نهایی تصمیم بر آن شد که تنها یک بسته هشت تایی از فیلم های جشنواره فجر در سینما فلسطین اصفهان اکران شود.

مدیرکل ارشاد استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا دلیل این امر بدهی ۵۰ میلیونی اصفهان برای اکران فیلم های جشنواره گذشته است با تایید این مسئله بیان داشت: به دلیل بدهی مجبور به کاهش تعداد فیلم های اکرانی از جشنواره فجر شدیم اما همانند سال گذشته امکان اکران فیلم هایی بسیار شاخص جشنواره که دارای مخاطب بیشتری هستند به شکل تک فیلم وجود دارد.

حجت الاسلام ارزانی در ارتباط با کمک دیگر نهادهای اصفهان برای اکران فیلم های بیشتری از جشنواره فجر امسال تصریح کرد: تاکنون با استانداری و شهرداری اصفهان در این ارتباط مذاکره کردیم اما این رایزنی ها به نتیجه نرسیده است.

پرداخت ۱۲۰ میلیون تومانی برای اکران تنها هشت فیلم در اصفهان

وی اضافه کرد: سال گذشته حوزه هنری و شهرداری اصفهان برای برگزاری جشنواره فجر در اصفهان همکاری خوبی با ما داشتند و اداره ارشاد نیز مبلغی از اعتبار خود را برای این امر پرداخت کرد درحالیکه جزو تعهد ما نبوده است.

مدیرکل ارشاد استان اصفهان با اشاره به اینکه برای اکران هر فیلم از بسته هشت تایی و در هر استان وزارتخانه ۱۵ میلیون تومان به تهیه کننده پرداخت کرده است، گفت: این بدان معناست که برای همین بسته هشت تایی در اصفهان وزارت ارشاد در مجموع ۱۲۰ میلیون تومان به تهیه کنندگان پرداخت کرده است.