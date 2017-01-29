خرمشهر کارآمدی و تحول را دریابیم

مهرداد بذرپاش نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی‌اش نوشت: «امروز سالروز شهادت شهید غلامحسین افشردی (حسن باقری) است. شهید عزیزی که بنیانگذار سبک جدیدی از نبرد در جبهه های دفاع مقدس بود. سبکی که درست در زمانی که کار جنگ گره خورده بود شرایط جبهه ها را به نفع نظام نوپای جمهوری اسلامی متحول کرد.

شهید باقری قبل از عزیمت به جبهه های نبرد فقط یک خبرنگار بود که از نظامی گری در حد دوره خدمت سربازی آموخته بود. اما ذهن خلاق و دارای قدرت تجزیه و تحلیل بالا، روحیه تحول خواه ناشی از دوران جوانی و در نهایت تعهد و اعتقادات قوی دینی این جوان به او کمک کرد تا از فرصتی که در اختیارش گذاشته شده بود نهایت استفاده را کند و بتواند با کسب تجربه یکی از موثرترین فرماندهان ۲ سال اول جنگ شود.

تجربیات این دوسال که با پشتکار و تلاش های مجاهدانه بدست آمده بود شهید باقری را به حدی از پختگی رساند که طراح بزرگترین و شاید مهمترین عملیات دفاع مقدس باشد. خرمشهر، قلب ایران، در چنگال دشمن بعثی بود و امام دستور داده بود که خرمشهر باید آزاد شود. عملیات بیت المقدس طراحی شد و شد آنچه که باید میشد.

حسن باقری در این دوسال از کادرسازی هم غفلت نکرد و به گفته فرماندهان و همرزمانش شهیدان زین الدین و خرازی و .. نیروهای ساخته شده در کنار این فرمانده بزرگ بودند.

سردار عزیز قاسم سلیمانی فرمودند نقشی که شهید بهشتی برای انقلاب و امام داشت، حسن برای جبهه و جنگ داشت.

اعتقاد دارم امروز هم کار اقتصاد گره خورده. از یک طرف رکود از یک طرف بیکاری، از طرفی تورم و از طرف دیگر کاهش تولید. چند سالی است که می دانیم راه حل مشکلات اقتصاد مقاومتی است. برایش همایش میگذاریم. ستاد راه می اندازیم. گزارش می دهیم اما باز هم راضی کننده نیست اینقدری که این نارضایتی در عنوان سال هم خود را نشان می دهد " اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل"

معتقدم برای حل این معضل بزرگ امروز هم به جوانانی احتیاج داریم با قدرت ذهنی و تجزیه و تحلیل بالا، دانش روز، خلاقیت و ابتکار، روحیه تحول خواه و البته متکی و معتقد به کمک های باریتعالی. .

باید جریانی در بین جوانان شکل بگیرد همانگونه که در سال های اول انقلاب شکل گرفت. ما احتیاج به یک تحول داریم. یک تحول شجاعانه. کار از اصلاحات و بهبودهای جزیی و مقطعی گذشته. خرمشهر کارامدی و تحول را در یابیم.»