به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی نماز در قم خبرداد و گفت: به مناسبت بزرگداشت دهه فجر و در راستای توجه به تدابیر مقام معظم رهبری پیرامون ترویج فرهنگ نماز و توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین مردم و نیز با توجه به آیه‌ای از قرآن که اولین نشانه حکومت صالحان را اقامه نماز می‌داند بر آن شدیم تا مسابقه کتابخوانی را برگزار نماییم.

وی افزود: با همکاری ستاد اقامه نماز مسابقه کتابخوانی کتاب ثانیه‌های انس به صورت حضوری در ۱۵ بهمن‌ماه و در محل مصلی قدس از ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه تا کنون ۱۳ هزار جلد کتاب ثانیه‌های انس در بین علاقمندان به شرکت در مسابقه توزیع شده است، عنوان کرد: ۱۰ هزار جلد کتاب از محل موقوفات کتب مذهبی تهیه و توزیع شده است.

حجت الاسلام حسینی مقدم تصریح کرد: این مسابقه همزمان در مصلای نماز جمعه پردیسان و نیز در بخش کهک و بخش خلجستان و همچنین در محل زندان مرکزی قم برگزار خواهد شد.

وی پرداختن به موضوع نماز و کتابخوانی و نیز حضوری برگزار شدن این مسابقه را از ویژگی‌های این مسابقه دانست و گفت: نماز از موضوعات اساسی دین ما است و کتابخوانی یکی از نیازهای اساسی فرهنگ و از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب است.

اعلام برنامه‌های دهه فجر

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در دهه فجر برنامه‌های متعددی در امامزادگان استان برگزار خواهد شد که از آن جمله می‌توان به برگزاری کرسی گفتمان انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم جشن همراه با شعر انقلاب، جشن ویژه بانوان، برگزاری محافل انس با قران، برگزاری نمایشگاه در برخی امامزادگان، دیدار با تعدادی از خانواده‌های شهیدان و برگزاری جشن‌های محلی در تعدادی از بقاع متبرکه اشاره کرد.

وی گفت: خداوند را شاکریم که انقلاب ما با گذشت بیش از ۳ دهه به برکت خون شهیدان و هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری قله‌های ترقی و تعالی را یکی پس از دیگری فتح می‌کند و چشم امید مظلومان، آزادگان و آزدی خواهان دنیا به پیام‌های نظام مقدس اسلامی و رهبر معظم انقلاب است.