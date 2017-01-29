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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

بازگشت مجدد برلوسکنی به رسانه ها با پرونده فساد اخلاقی

بازگشت مجدد برلوسکنی به رسانه ها با پرونده فساد اخلاقی

نخست وزیر اسبق ایتالیا که بواسطه مطرح شدن مورادی همچون فساد اخلاقی و مالی از این پست کنار رفت، با یک پرونده جدید مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر اسبق ایتالیا، به دستور دادگاهی در این کشور به اتهام پرداخت رشوه برای ساکت کردن شاهدان پرونده فساد اخلاقی خود، مورد محاکمه قرار می گیرد.

این پرونده همان پرونده جنجالی «کریمه المحروق» معروف به «روبی» است که برلوسکنی پیش از رسیدن وی به سن قانونی، اقدام به برقراری رابطه غیر اخلاقی با وی کرده بود.

برلوسکنی در سال ۲۰۱۴ در پرونده روبی محکوم شناخته شد. در این پرونده جدید برلوسکنی متهم به پرداخت ۱۱ میلیون دلار رشوه برای ساکت ماندن شاهدان در مورد این پرونده شده است.

بر اساس گزارش رویترز، هفت میلیون دلار از این رشوه فقط به کریمه المحروق پرداخت شده است.

برلوسکنی در سال ۲۰۱۴ و در زمان مطرح شدن این اتهامات مدعی شده بود که فکر می کرده کریمه نوه «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر، است و به وی کمک مالی کرده است.

کد مطلب 3890642
عبدالحمید بیاتی

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