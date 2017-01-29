تیم میثاق قهرمان مسابقات فوتسال جام فجر ناشنوایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات فوتسال جام فجر تیم میثاق با غلبه بر تیم المپیک عنوان قهرمانی را کسب کرد، در بازی رده بندی هم تیم رستوران نمونه الف در ضربات پنالتی تیم همت آباد را شکست داد و سوم شد.

این رقابت ها به همت هیئت ورزش های ناشنوایان با شرکت تیم های رستوران نمونه الف، خیبر، قدس اقبالیه، میثاق قزوین، رستوران نمونه ب، تکاور، همت‌آباد و المپیک در سالن ورزشی کوثر قزوین برگزار شد.

موفقیت تیم پومسه و قرآن بانوان استان در مسابقات قهرمانی کشور

در پایان دومین دوره رقابت های تکواندوکاران حافظان قرآن کریم، فائزه مهدوی در رده زیر ۱۴ سال قهرمان شد، زهرا صدری هم در رده ۱۵تا ۱۷ سال نایب قهرمان شد.

مریم فلاح در این رقابت ها مربی تیم پومسه و قرآن تکواندو استان بود و طاهره محمدی به عنوان داور در این مسابقات قضاوت داشت.

این رقابت ها در تهران برگزار شد.

قهرمانی کماندار استان در رقابت های داخل سالن کشور

در پایان مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان داخل سالن قهرمانی کشور جبرئیل عبادی کماندار آبیکی در بخش کامپوند قهرمان شد.

این رقابت ها به میزبانی هیئت تیراندازی با کمان استان مازندران در شهر ساری و با شرکت ۱۳۹ کماندار برگزار شد.

۳ تیرانداز قزوینی در اردوی تیم ملی

مرتضی علیمحمدی، امیرمحمد مقدم و حنانه کانطوری، از قزوین از امروز در اردو تیم ملی تیراندازی تپانچه شرکت می کنند.

اردو تیم ملی تیراندازی در رشته تپانچه نوجوانان و جوانان با هدف شرکت در مسابقات بین المللی پیش در محل سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

ناکامی کاراته کاهای استان در لیگ جهانی

در پایان رقابت های لیگ جهانی کاراته در فرانسه علی اصغر آسیابری و مجید حسن نیای کاراته کاهای استان از دست یابی به مدال باز ماندند.

آسیابری در جدول منهای ۷۵ کیلوگرم و حسن نیای در سبک وزن این رقابت ها شرکت داشتند.

مسابقات لیگ جهانی کاراته به میزبانی شهر پاریس برگزار شد.