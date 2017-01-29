بهره برداری سیاسی از تیم تراکتورسازی ممنوع/ تبریز باید نفس بکشد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و شصت و چهارمین نشست علنی شورای اسلامی شهر تبریز در حالی پیش از ظهر یک شنبه برگزار شد که بررسی تعرفه عوارض محلی و تغییرات پیشنهادی در مورد آن از مهمترین دستورات جلسه این نشست بود و اعضا درباره آن به بحث و گفت و گو پرداختند.

تبریز باید نفس بکشد

ایران آهور از اعضای شورا در تذکری کتبی بر ضرورت برطرف سازی اختلالات ناشی از ایجاد کارگاه مترو در خیابان محققی و رفع مشکلات اهالی و کسبه این منطقه تاکید کرد و در خصوص نصب تقویم زمانی و تابلوی روزشمار در این منطقه، تهیه طرح جامع برای عبور و مرور عابرین پیاده و تامین مالی و تجهیزات لازم برای مرکز پژوهش های شورا و جلوگیری از هدر رفت سرمایه شهری به شهردار تذکر داد و خواستار حفظ و حراست از اموال مردم توسط شهرداری شد.

ایرج شهین باهر دیگر عضو شورای شهر نیز در این نشست با تاکید بر اینکه تبریز باید نفس بکشد، از شهردار خواست تا در راستای برطرف سازی مشکل فضای سبز و فقر آن در بافت مرکزی شهر اقدام کند و خاطر نشان شد: بر همین اساس پیشنهاد می شود قسمتی از پروژه میار میار به عنوان فضای سبز و پارک در نظر گرفته شود.

بهره برداری سیاسی از تیم فوتبال تراکتورسازی ممنوع است

علی شیاری با بیان اینکه بهره برداری سیاسی از تراکتور ممنوع است، با انتقاد از حاشیه های حاکم در خصوص تشکیل کانون هواداران تراکتور گفت: چنین اقداماتی نمود رفتارهای دایه مهربان تر از مادر شهرداری است.

وی با اشاره به ضرب المثل «ما را به خیر تو امیدی نیست، لطفی کرده و شر نرسان» خواستار پرهیز از هرگونه استفاده ابزاری از احساسات میلیون ها جوان و هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و سوء استفاده از این احساسات مردم شد.

فریدون بابایی اقدم نیز دیگر عضو شورای شهر تبریز بود که تعیین و تکلیف مسیر گشایی خیابان ۴۲ متری و نیز تملک های انجام شده و برطرف شدن مشکلات اهالی این منطقه را مورد تاکید قرار داد.

گفتنی است در نشست امروز شورا پورخردمند مدیر درآمدهای عمومی شهرداری توضیحاتی به اعضای شورا ارائه کرد و سپس اعضای شورا در مورد تعرفه عوارض محلی و برآورد منطقی تعرفه های ارزش معامله های شهری و اصلاح بندهای مطرح شده در آن، بررسی مجدد ماده ۱۰ در خصوص پیشنهاد شهرداری برای افزایش مبنای ارزش معاملاتی اراضی، عوارض زیربنای پروانه ساختمانی در کاربری مربوطه و عوارض صدور پروانه های ساختمانی مسکونی مصوب ۱۳۶۶ را بررسی کردند.

در نهایت با آرای ۱۹ نفر از اعضای حاضر در جلسه علنی امروز بند (ب) این ماده در خصوص عوارض پذیره پروانه های ساختمانی غیرمسکونی به غیر از تجاری و خدماتی در کاربری مربوطه به تصویب رسید.