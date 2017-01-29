به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد نورموسوی ظهر یکشنبه در نشست خبری دهمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار کرد: حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در سن ۱۹ سالگی به درجه اجتهاد رسیدند و خود را برای اسلام و مسلمین وقف کرده بودند.

وی ادامه داد: ایشان از شاگردان برجسته آیت الله بروجردی بودند و در نوجوانی تدریس درس خارج را آغاز کرده و در ابعاد مختلف مانند حوزه اخلاق، علم، سیاست، اجتماع، عبادت و... زبانزد بودند.

آیت الله فاضل لنکرانی محور اتحاد نیروهای انقلابی بود

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اینکه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی از شاگردان برجسته امام خمینی(ره) بود، افزود: ایشان به مرجع تقلید انقلابی معروف بودند و محور اتحاد نیروهای انقلابی بودند و نظرات خود را در قالب کلمات مفید و ارزنده ارائه می‌کردند و دید بسیار روشنه، باز و عمیقی داشتند.

وی با اشاره به اینکه مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی اهتمام زیادی به اقشار محروم جامعه داشتند و معتقد بودند انقلاب و مسئولان باید در خدمت مردم باشند، گفت: ایشان به مرجع تقلید مدرسه‌ساز هم معروف بودند و بیش از ۲۰ مدرسه را ساختند که وجوهات ساخت این مدارس را امام خمینی(ره) در اختیار ایشان قرار داده بود.

ویژه برنامه‌های بزرگداشت آیت الله فاضل لنگرانی

وی تصریح کرد: مراسم دهمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی فاضل لنکرانی پنجشنبه دوازدهم اسفندماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام نور موسوی بیان کرد: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان کشوری و استانی، علما و مراجع تقلید و همچنین با سخنرانی آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه همزمان در قم در دیگر استان‌ها و حتی برخی کشورها مراسم یادبودی برگزار می‌شود، ادامه داد: مراسم یادبودی در دهمین سالگرد ارتحال آیت الله محمد فاضل لنکرانی به منظور تبیین اندیشه‌ها، جایگاه علمی و آثار و برکات ایشان در مدارس علمیه کشور برگزار می‌شود.

مدیر ستاد بزرگداشت آیت الله فاضل لنکرانی اضافه کرد: هم چنین مراسم معنوی هزاران ختم قرآن شب جمعه ۱۳ اسفندماه در مساجد کشور به همت ستاد عالی مساجد انجام می‌شود.

حجت الاسلام نور موسوی یادآور شد: در دهمین سالگرد رحلت آیت الله فاضل لنکرانی شاهد افتتاح مدرسه‌ای به نام ایشان در شهرک قدس هستیم که این اقدام به همت اداره آموزش و پرورش استان قم انجام شده است.

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) شاگرد محور است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هم اکنون مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) علاوه بر قم ۱۱ شعبه دیگر در نقاط مختلف نیز دارد، اظهار داشت: این مرکز در سال ۱۳۷۶ در راستای توسعه و بالندگی فقه تشیع و پاسخگویی به نیازهای جهان به همت آیت الله فاضل لنکرانی تأسیس شد و در این مرکز طلبه‌های با معدل بالای حوزه‌های علمیه پذیرش می‌شوند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اینکه این مرکز شاگرد محور است، اضافه کرد: در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به مسائل روز که جامعه به آن مبتلا هستند می‌پردازیم و اساتید و شاگردان این مرکز از میان نخبگان شیعیان هستند.

برگزاری نشست‌های علمی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

حجت الاسلام نورموسوی گفت: این مرکز تا کنون بیش از ۶۰ نشست علمی با حضور شخصیت‌های برجسته دنیا مانند معاون پاپ، رهبر مسیحیان مجارستان و رومانی، واتیکان، نماینده صلیب سرخ جهانی و... با موضوعاتی مانند محیط زیست، ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی، حقوق بشر و انرزی هسته‌ای برگزار کرده است.

مدیر کل روابط عمومی و اموربین الملل مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اینکه بعد از رحلت آیت الله فاضل لنکرانی منشورات مرکز به ۱۹۶ عنوان رسید، عنوان کرد: در این مرکز هم اکنون هزار طلبه مشغول به تحصیل هستند و هم چنین مرکز تخصصی مذاهب اسلامی را در مشهد فعال کردیم که ۴۰ نفر از طلاب نخبه مشهد در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.