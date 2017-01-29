۲۵ طرح عمرانی دهه فجر در بهشهر افتتاح می شود

سید خالق سجادی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: مراسم گرامیداشت دهه فجر باید درشان انقلاب و شهدای انقلاب برگزار شود و حضور در آیین افتتاحیه پروژهها باید پررنگ باشد.
وی همچنین بر مردمی بودن و حضور پرشور و پررنگتر مردم از سال قبل تأکید کرد و گفت: مراسم گرامیداشت دهه فجر باید درشان انقلاب و شهدای انقلاب برگزار شود
وی ادامه داد: حضور روسای ادارات همگام با مردم در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن میتواند به برگزاری مراسمی درشان انقلاب کمک کرده و انقلاب را در مسیر بالندگی بیشتر سوق دهد.
فرماندار بهشهر کلنگ زنی پل رودبار و شبکه آبرسانی در روستای امام را دو پروژه عظیم در بهشهر عنوان کرد و گفت: افتتاح این دو پروژه به دلیل حضور مسئولان استانی بعد از ایام دهه فجر مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
نماینده عالی دولت در شهرستان به برگزاری مراسم اربعین پدر شهیدان باطبی در این ایام اشاره کرد و گفت: دیدار با امامجمعه شهرستان با حضور مدیران تمامی دستگاههای اداری و اجرایی در اولین روز دهه فجر، غبارروبی مزار شهدا در امامزاده علیاصغر، دیدار با خانوادههای شهدا و.. از دیگر برنامههای این ستاد در ایامالله است.
وی اظهار داشت: افتتاح ۲۵ پروژه عمرانی بااعتبار بالغبر ۲۵ میلیارد تومان و کلنگ زنی ۱۰ پروژه بااعتبار بیش از ۸۵ میلیارد تومان ازجمله برنامههای شاخص این شهرستان اعلام شد.
نظر شما