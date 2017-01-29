نصب چهار دستگاه پیشرفته عبابافی در شهرستان دشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، امین بینش‌پژوه اظهار داشت: با توجه به فعال بودن تنها ۴ عباباف در روستای کردوان و خطر جدی تعطیلی کارگاه‌های بافت عبا اقدام به نصب دستگاه‌های جدید کردیم تا به توسعه و رونق این صنعت کمک و از منسوخ شدن این هنر جلوگیری کنیم.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی افزود: از این رو این امر را به عنوان یک اتفاق مهم در راستای احیای هنر عبابافی گرامی می داریم.

وی ادامه داد: کارگاه‌های جدید از جنس چوب راش آلمانی و با کمک بلاعوض سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ارزش ریالی ۶۰۰ میلیون ریال تهیه شده و به صورت امانی در کارگاه‌های تولید عبا و در اختیار صنعتگران قرار گرفته است.

بینش پژوه همچنین گفت: مزیت استفاده از این دستگاه‌ها افزایش سرعت بافت و امکان افزایش عرض پارچه بافته شده از ۷۰ به ۱۵۰ سانت بوده که برای تولید لباس بسیار مناسب است. با استفاده از دارهای قدیمی بافت هر قواره عبا حدوداً یک هفته به طول می‌انجامید در صورتی که با استفاده از دستگاه‌های جدید و افزایش سرعت بافت می‌توان روزانه یک قواره عبا بافت.

معاون صنایع دستی گفت: توسعه و ترویج این هنر نیازمند شناخت بازار هدف و ایجاد تغییرات است؛ از این رو به دنبال رایزنی با طراحان لباس هستیم تا پارچه بافته شده به اشکال دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.