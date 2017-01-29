تجمع طلاب در حمایت از مردم بحرین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم در اعتراض به سرکوب مردم انقلابی بحرین و حمایت از شیخ عیسی قاسم قبل از ظهر یکشنبه در مدرسه فیضیه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پررنگ طلاب و روحانیون برگزار شد، آیت الله اعرافی، مدیرحوزه‌های علمیه، شیخ دقاق نماینده آیت الله شیخ عیسی قاسم در ایران و آیت الله مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور داشتند.

«بحرین پیروزی‌اش تضمین است، این وعده خدای متقین است»، «مرگ بر آل سعود» و «مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل خلیفه» شعارهایی بود که در این تجمع توسط طلاب سر داده شد.