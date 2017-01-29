۱۶ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید بخش کشاورزی شاهرود پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در هفتمین نشست کمیته کشاورزی شاهرود که ظهر یکشنبه در فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار شد، ضمن اشاره به ثبتنام بیش از ۲۰۰واحد تولیدی کشاورزی و دامپروری شهرستان در سامانه بهین یاب ویژه رفع موانع تولید، ابراز داشت: تاکنون ۸۸طرح کشاورزی و دامپروری با توجه به اقلیم شاهرود از تسهیلات سامانه بهین یاب بهرهمند شدهاند.
وی افزود: سامانه بهین یاب در زمره مهمترین تمهیدات دولت در راستای اشتغالزایی پایدار و همچنین قابله با موانع تولید است که تاکنون کارگروه رفع موانع تولید در استان سمنان بیش از ۴۰نشست با موضوع بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در دو بخش صنعت، معدن و کشاورزی و دامپروری تشکیلشده که این نشان از عزم ویژه دولت در مقوله رفع مشکلات تولید دارد.
عمده طرحهای قابلافتتاح دهه فجر در بخش کشاورزی هستند
معاون استاندار سمنان همچنین از نگاه ویژه دولت در افتتاح پروژههای دهه فجر شهرستان شاهرود در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۸ پروژه دهه فجر ۱۲ طرح مربوط به بخش کشاورزی محسوب میشود که برای ساخت و بهرهبرداری از آنها۹میلیارد و۳۳۲میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه صرف شده است.
هاشمی همچنین به مقوله خودکفایی در تولید گندم در آستانه دهه مبارک فجر نیز اشاره داشت و ابراز کرد: خوشبختانه با نگاه ویژه دولت به بحث کشاورزی و بهخصوص تولید گندم در سالهای اخیر شاهد افزایش خرید تضمینی این محصول در سطح کشور بودهایم.
وی افزود: این روند بهگونهای بوده که در سال ۹۱میزان خرید تضمینی گندم از سوی دولت چهار هزار و ۸۰۰تن، در سال۹۲ شش هزار و ۶۰۰ تن، در سال ۹۳هشت هزار و ۱۰۰تن و در سال گذشته، ۱۱هزار و ۵۰۰تن اعلامشده است که این امر نیز نشان از عزم ویژه دولت در خودکفایی محصول گندم دارد.
بخشودگی جرائم بانکی به کشاورزان اطلاعرسانی شود
فرماندار شاهرود همچنین از طرح ویژه استمهال بدهیهای بانکی موسوم به بند «و» تبصره۱۳در این شهرستان خبر داد و گفت: امروز تمام دستگاههای ذیربط با بحث کشاورزی و همچنین تشکلهایی مانند خانه کشاورز و صندوق توسعه کشاورزی که ارتباط تنگاتنگ با کشاورزان دارند میبایست نسبت به اجرای طرح بخشودگی جرائم بانکی به مردم اطلاعرسانی کنند تا همه کشاورزان بدهکار به بانکها از این تمهیدات دولتی بهرهمند شوند.
هاشمی همچنین خواستار اطلاعرسانی مفاد بند «و» تبصره۱۳ با بهرهگیری از ظرفیت دهیاران و بخشداران شد و بیان داشت: نباید کاری کرد که پس از اتمام مهلت اجرای مصوبه دولت، کشاورزان همچنان به بانکها بدهکار بمانند و برای بازپرداخت آنها دچار مشکلات عدیده شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به مقوله تعطیلی کارخانه کنستانتره نیز اشاره کرد و افزود: تعطیلی این کارخانه به دلیل فصلی بودن ماهیت کار آن است چراکه این طرح نیز مانند کارخانه قند تنها در زمان وجود محصول اولیه که همان میوه تولیدی است، مشغول به کار است لذا نباید تعطیلی فصلی آن را به تعطیلی دائم ارتباط داد.
کنستانتره شاهرود تعطیل نیست
فرماندار شاهرود همچنین گفت: این کارخانه هماکنون ۵۰۰تن کیوی را برای استحصال کنستانتره در اختیار دارد و قطعاً با آغاز فصل میوه به روال سابق خود بازخواهد گشت لذا باید گفت چیزی بهعنوان تعطیلی این کارخانه پس از چند ماه کار، معنی ندارد.
هاشمی بیان داشت: یکی از اتفاقات خوبی که در سال جاری این کارخانه کنستانتره برای شاهرود رقم زد تثبیت قیمت خرید انگور و همچنین حذف واسطهها است که دراینباره باید گفت تا سالهای گذشته قیمت انگوری که از کشاورزان خریداری میشد تنها ۳۲۰تومان بود اما در سال جاری انگور کاران شاهرودی، محصول خود را به ازای هر کیلوگرم یک هزار و ۶۰۰تومان فروختند.
وی افزود: برای نخستین بار در سال جاری انگور شاهرود همچنین به کشورهای خارجی صادر شد که این امر نیز توانست مزیت نسبی خوبی را شامل کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی کند.
سردخانه مجن۷۰۰میلیون تومان بدهکاری بانکی دارد
معاون استاندار سمنان همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی شد و گفت: امروز حمایت از واحدهای تولیدی و سردخانهها میتواند به ارتقای کشاورزی شهرستان شاهرود کمک شایانی کند.
هاشمی درباره سردخانه مجن، ابراز داشت: این مرکز امروز قریب به ۷۰۰میلیون تومان بدهی بانکی دارد که عدم رشد و توسعه این مرکز ۵۰۰سهامدار آن را متضرر خواهد کرد لذا ما باید بهسوی طرحهایی پیش رویم که وضعیت کشاورزی و درنهایت تولیدات محصولات این حوزه را بهبود ببخشیم.
وی در پایان همچنین افزود: یکی دیگر از اقدامات خوبی که در ماههای پایانی سال درباره بحث کشاورزی میتوان انجام داد، نمایشگاههای نوروزی است که میتوانند فضای مناسبی را برای آشنایی مردم با پتانسیلهای بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مانند برگه زردآلو و ... فراهم آورند.
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