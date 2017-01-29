وضعیت ریگان بحرانی است/۵۰ روستا در محاصر شن

امین باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان ریگان چند روزی است که درگیر مسئله توفان شن و ریزگردهاست اظهار کرد: توفان شن دو روز اخیر جز بی سابقه ترین توفان های شن کشور است و همین امر باعث تعطیلی مدارس از روز شنبه تاکنون شده است.

وی با اشاره به خسارات توفان شن به بخش های مختلف شهرستان ریگان اظهار کرد: میزان این خسارات در دست بررسی است.

باقری از خالی شدن ۱۶ روستای ریگان از سکنه خبر داد و افزود: در صورت ادامه این وضعیت و عدم چاره اندیشی شاهد ادامه روند خالی شدن روستاهای بیشتری در این منطقه خواهیم بود.

فرماندار ریگان وضعیت شهرستان ریگان را بحرانی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر برق روستاهایی که در اثر توفان شن قطع شده بود به جز «ده شه دوستی» وصل شده است.