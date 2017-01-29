۳۰۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی توسط بانوان خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نفیسه نخعی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: از این میزان ۱۳۰ برنامه شاخص در مرکز استان و دیگر برنامه ها نیز در شهرستان ها اجرا می شود.

وی ادامه داد: برگزاری ۱۵ همایش، ۱۷ جشن و جشنواره، ۱۰ مورد دیدار و بازرسی از خانواده های شهدا، برگزاری هشت نشست بصیرتی و برگزاری ۹ مورد مسابقات فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه های دهه فجر در مرکز استان است.

نخعی دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، غبار روبی گلزار شهدا، برگزاری همایش حمایت از کالای ایرانی ویژه بانوان و برگزاری دومین نشست زن در آینه شعر انقلاب از جمله برنامه های پیش بینی شده برای دهه فجر سال جاری است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی افزود: افتتاح پنج پایگاه و کتابخانه سیار روستایی از دیگر برنامه های قابل اجرا در دهه فجر است.

تهیه و توزیع ۴۰ جهزیه در استان

نخعی از تهیه و توزیع ۴۰ جهزیه در خراسان جنوبی به مناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: برگزاری همایش اقتدار و عزت اسلامی، تجلیل از دختران و زنان ایثارگر و اجرای طرح غربالگری سلامت زنان در مناطق محروم و روستایی از دیگر برنامه های این دهه است.

بنا به مسئول کمیته زنان و خانواده دهه فجر خراسان جنوبی، همزمان با دهه فجر ۴۰ نفر از زنان استان به عتبات عالیات اعزام می شوند.

نخعی برگزاری سیمینار مدیریت مصرف آب و برق، افتتاح مرکز آموزشی کودک و خانواده مهر آفتاب، افتتاح مهد کودک گل اموز و برگزاری کارگاه اموزشی تحکیم بنیان خانواده را از دیگر برنامه های دهه فجر عنوان کرد.

وی از افتتاح طرح های اشتغال در سراسر استان خبر داد و گفت: برگزاری نشست خاطره خوانی رزمندگان و انقلابیون، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و کارگاه آموزشی حجاب و عفاف از جمله برنامه های این دهه است.

افتتاح ۸ طرح اشتغالزایی و خودکفایی

مسئول کمیته زنان و خانواده دهه فجر خراسان جنوبی بیان کرد: در طول ایام دهه فجر، هشت طرح اشتغالزایی و خودکفایی قابل بهره برداری افتتاح می شود.

وی برگزاری یادواره شهدای کارکنان زندان ها، مرخص ویژه مادران زندانی، اعطای سبد غذایی به فرزندان مادران زندانی و توزیع سبد غذایی بین مددجویان را از دیگر برنامه های دهه فجر دانست.

نخعی ادامه داد: برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی، برگزاری اختتامیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و برگزاری نشست روشنگری از دیگر برنامه های این دهه است.