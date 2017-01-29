خلیج فارس طی امروز و فردا کاملا مواج و متلاطم است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با خروج سامانه بارشی از استان به سرعت وزش باد با مولفه شمال غربی افزوده شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این وضعیت طی امروز و فردا تداوم داشته و خلیج‌فارس کاملا مواج و متلاطم باشد و همچنین به سبب وزش باد شمال غربی ایجاد گرد و خاک در برخی نقاط دور ار انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک خواهد بود و در قسمت‌های جنوبی استان طی ساعات بعد از ظهر و شب شاهد افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده باران خواهیم بود.

وی ادامه داد: جهت باد شمال تا شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر است.

مساعدی افزود: فردا زمان جزر اول دریا ساعت چهار و ۲۳ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۰ و ۴۲ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۵ و ۲۸ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه خواهد بود.