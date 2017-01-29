وظایف بهزیستی در پیشگیری از اعتیاد، طلاق و کودکان خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم افتتاح مرکز جامع مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ با بیان اینکه فناوری با تمام آثار مثبت خود زندگی اجتماعی را دچار مشکلاتی کرده است گفت: اگر به این مشکلات توجه نکنیم روند آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا میکند.
وی فاصله گرفتن از آموزههای دینی و اخلاقی، بی هدفی و طرد اجتماعی را از دلایل افزایش آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد و طلاق دانست و افزود: باید با تحکیم آموزه های دینی با آسیبهای اجتماعی مقابله کنیم.
بندپی با اشاره به سه برنامهای که بهزیستی به مجلس داده است گفت: برنامه اول پیشگیری از معلولیتها، طلاق، آموزههای زندگی و اجباری شدن ژنتیک بوده که تا کنون موفق بودهایم برنامه دوم مداخله به هنگام که مرکز مشاوره در این برنامه جای دارد و سومین طرح استفاده از ظرفیت مردمنهاد است که امیدواریم موفق باشیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در مداخلات بهنگام افرادی که دچار بحران، اضطراب، عدم آرامش میشوند نیاز به مشاوره دارند که خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ در این راستا ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته فضای استانداردی برای مشاوره وجود نداشت گفت: به همین دلیل رئیسجمهور دستور داد خدمات مشاوره مورد حمایت قرار گیرد.
محسنی بندپی گفت:باید بر اساس رصد آسیبها جلو برویم، استانداردسازی و تقویت برنامه پیشگیری در اولویتها است این در حالی است که در برنامه ششم توسعه برخلاف برنامههای قبلی به بهزیستی توجه بیشتری شده است.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: در برنامه ششم توسعه و در بند ۹۰ پیشگیری از معلولیتها و در بند ۹۵ برای کاهش طلاق پیشگیری و پذیرش کودکان خیابانی بسته خدمات جامع پیشگیری از اعتیاد، درمان و حمایت از آنها جزو وظایف بهزیستی قلمداد شده که امیدواریم با همکاری سمن ها آن را محقق کنیم.
وی گفت: امیدواریم خدمات مشاوره نیز در قالب مشاغل سخت تعریف شود چرا که مشاوران بار مسائل افراد را به همراه دارند.
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