«حشد شعبی» خواستار اخراج اتباع آمریکا از عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حشد شعبی» عراق به اقدام اخیر «دونالد ترامپ» در ایجاد ممنوعیت برای ورود اتباع این کشور به آمریکا واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «حشد شعبی» از دولت بغداد خواستار ممنوعیت ورود اتباع آمریکایی به عراق شده است.

در همین ارتباط، «احمد الأسدی» سخنگوی شورای حشد شعبی اظهار داشت: نه تنها باید از ورود اتباع آمریکا به عراق ممانعت به عمل آید، بلکه می بایست آمریکایی های حاضر در خاک عراق نیز از کشور اخراج شوند.

وی همچنین از دستگاه های امنیتی در عراق خواست تا در راستای حفظ عزت و کرامت ملت عراق که در حال نبرد با تروریسم است، اقدامات لازم را اتخاذ کنند.

گفتنی است، طبق فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا، اتباع هفت کشور از جمله عراق به مدت ۹۰ روز حق ورود به آمریکا را ندارند.