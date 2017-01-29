رشد۳.۸درصدی بیمه شدگان کردستانی/۴پروژه در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگارمهر، صلاح قریشی ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزارشد، گفت: در حال حاضر ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش خدمات کوتاه و بلندمدت این سازمان هستند ورقمی معادل حدود ۳۴ درصد بودجه کشور را برای ارائه خدمات به افراد زیرپوشش خود هزینه می کند.

وی با اشاره به اینکه در استان کردستان هم ۲۰۶ هزار نفر بیمه شده اصلی تامین اجتماعی هستند، عنوان کرد: تعداد بیمه شدگان استان در سال جاری رشد ۳.۸ درصدی داشته است که بیشترین افزایش مربوط به بیمه شدگان خاص از جمله کارگران ساختمانی، حرف و مشاغل آزاد است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد جمعیت استان زیرپوشش خدمات این سازمان هستند، اظهارداشت: از ۲۰۶ هزار نفر بیمه شده اصلی ۱۰۵ هزار نفر بیمه اجباری و ۲۶ هزار نفر هم مستمری بگیر هستند که ماهانه ۲۷ میلیارد تومان به آنها پرداخت می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان بیان کرد: تعداد رانندگان درون و برون شهری بیمه شده در استان ۲۱ هزار و ۷۹۲ نفرو زنان سرپرست خانوار کمیته امداد و بهزیستی ۳ هزار و ۸۱۶ نفر، تعداد خادمین مساجد بیمه شده هم ۴۲۷ نفرو بسیجیان و رزمندگان فعال نیز ۹۷ نفر است.

قریشی سهم بیمه شدگان کارگران ساختمانی درکردستان را دو برابر میانگین کشوری ذکر و اضافه کرد: ۱۶ درصد بیمه شدگان اصلی استان یعنی بیش از ۳۳ هزار نفر زیر پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ هزار و ۷۰۰ کارگاه دراستان زیرپوشش خدمات تامین اجتماعی هستند، افزود: ۳۲ هزار و ۱۸۴ فقره بازرسی ازکارگاه های زیرپوشش این سازمان در طول ۱۰ ماهه امسال انجام شده که نسبت به برنامه پیش بینی شده ۷.۳ درصد رشد داشته است.

وی میزان پرداختی شعب تامین اجتماعی بابت تعهدات کوتاه مدت خود دراستان را ۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان خواند و عنوان کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه آن در ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان ادامه داد: شعب تامین اجتماعی استان در این ۱۰ ماهه ۲۶۷ میلیاردو ۹۷۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در قالب مستمری ازکارافتادگی، بازنشستگی و بازماندگی پرداخت کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته ۲۳.۵ درصد رشد داشته است.

قریشی میزان پرداخت بیمه بیکاری در ۱۰ ماهه امسال دراستان را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و اظهارداشت: در مجموع شعب تابعه استان در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۲۵.۱ درصد هزینه بیشتری در قبال حمایت ها و تعهدات کوتاه مدت، بلندمدت و بیمه بیکاری پرداخت کرده است.

وی به اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات در شعب سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این طرح در سه فاز شامل توانمندسازی کارکنان هر واحد تخصصی شعب، طبقه بندی خدمات و آموزش و توانمندسازی کارکنان منتخب طراحی شده است.

افتتاح چهار پروژه تامین اجتماعی در دهه فجر امسال

وی به پروژه های قابل افتتاح اداره کل تامین اجتماعی استان در ایام الله دهه فجر اشاره کرد و گفت: ساختمان اداری شعبه دو سنندج، ساختمان اداری شعبه سقز، ساختمان اداری شعبه بانه و شعبه اقماری موچش در این ایام الله افتتاح می شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان عنوان کرد: برای اجرای پروژه های مذکور جمعا ۱۰ میلیاردو ۲۰ میلیون تومان هزینه شده است.

قریشی به خدمات الکترونیک سازمان در بستر اینترنت هم اشاره کرد و اظهارداشت: صدور و چاپ مجدد و تمدید دفترچه های درمانی، سامانه نامنویسی متمرکز، ارسال سوابق بیمه شدگان و دریافت برگه پرداخت از جمله خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی است.

وی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد بیمه شدگان استان صاحب شماره ملی تامین اجتماعی شدند که این مهم از تداخل بیمه شده و همپوشانی بیمه ای جلوگیری می کند.