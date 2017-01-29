راه اندازی سامانه جامع امنیت پایدار در پلیس پیشگیری ناجا

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محمد شرفی در نشست تخصصی فرماندهان و مدیران یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این نشست، با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر افزود: انقلاب اسلامی به برکت رهنمودهای داهیانه حضرت امام (ره) و پشتیبانی مردم به ثمر نشست و پیروزی فجرآفرین محقق شد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: صدور انقلاب به کل دنیا به ویژه جهان اسلام ، ایجاد امید و نشاط در دل همه انسان های آزادی خواه و ارائه مدل و الگویی بی بدیل به جهان برای مقابله با مستکبران از دستاوردهای این انقلاب است.

سردار شرفی بیان کرد: امروز دشمنان انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده اند که دیگر نمی توان با ابزار نظامی، اهداف نظام و کشور را تهدید کرد چرا که ایران اسلامی با وجود توانمندی های دفاعی و نظامی، بیش از آنکه به قدرت سخت متوسل باشد به قدرت نرم متکی است.

این مقام ارشد انتظامی اشاره کرد: امروز انقلاب اسلامی ایران به سراسر جهان صادر شده و باید مراقب باشیم که وحدت ملی و انسجام اجتماعی دچار خدشه و اختلال نشود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا خاطر نشان کرد: جوامع بشری از وضعیت سنتی به صنعتی و فراصنعتی گام بر می دارد و علم و تکنولوژی در حال پیشرفت است ، باید همسو با این تغییرات و در شرایط رقابت تنگاتنگ دولت ها و ملت ها به پیشرفت و ترقی بیندیشیم.

وی با اشاره به اهمیت منابع انسانی و لزوم تمرکز بر توانمندسازی نیروی انسانی تأکید کرد: یکی از روش های موثر در توانمندسازی منابع انسانی، آموزش است. اگر آموزش و توانمندسازی نیروها مدنظر قرار نگیرد چه بسا که ممکن است پایه های مدیریت نیز متزلزل شود.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: آموزش نتایج مطلوبی به همراه دارد و با تمرکز بر آموزش، منابع انسانی و افراد تمایل بیشتری برای مشارکت بر سطوح راهبردی و عملیاتی خواهند داشت . آموزش پذیری افراد باعث می شود که منابع انسانی برای کسب امتیازات در فضای تنگاتنگ رقابت تلاش کنند. البته باید توجه کنیم این رقابت مطلوب و در بستری سالم باشد.

وی ادامه داد: در گذشته بیشتر بر ارتقاء دانش کارکنان توجه می شد، اما باید امروزه بر ارتقاء مهارت های شغلی و اجتماعی نیز تمرکز کرد.

سردار شرفی با بیان اینکه بسیار خرسندم که در یگان حفاظت بر جلب مشارکت اجتماعی توجه ویژه ای وجود دارد، گفت: امروز پیشگیری اجتماعی مترقی ترین روش در پیشبرد اهداف است و با اقدامات پیشگیرانه می توان در کاهش وقوع جرم و توسعه امنیت گام برداشت.

وی با تأکید بر اینکه باید در رویکردهایمان اخلاق مداری را مدنظر قرار دهیم، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت همگانی و جلب مشارکت عمومی در اجرای ماموریت هایمان بهره مطلوب ببریم.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی اشاره کرد، باید از میراث تاریخی و فرهنگی به درستی محافظت کنیم چرا که با بررسی این میراث می توانیم روند تغییر ملل و اقوام را دریابیم.

وی خطاب به فرماندهان یگان حفاظت میراث فرهنگی و تاریخی گفت: شما مدافعان و محافظان ارزش های تاریخی و فرهنگی هستید و مسئولیت خطیری برعهده دارید. باید از طراحی های مطلوب محیطی برای صیانت از اموال و اماکن تاریخی بهره برد که خوشبختانه این رویکرد در یگان حفاظت میراث فرهنگی وجود دارد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه یگان حفاظت میراث فرهنگی و تاریخی یکی از یگان های موفق و از زیرمجموعه های این پلیس با کارنامه مطلوب است، عنوان کرد: باید از بهترین امکانات برای پاسداری از میراث گرانبها بهره برد.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع امنیت پایدار در این یگان بیان کرد: این سامانه کارکردهای ویژه و مطلوبی دارد و باید خدمات گیری از این سامانه را توسعه دهیم.

این مقام عالی انتظامی با بیان اینکه ایجاد انسجام درون سازمانی نیز در پیشبرد اهداف موثر و کارآمد است، گفت: انجام درست مأموریت ها را از بالاترین رده به پایین ترین به یک گفتمان عمومی تبدیل کنیم.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از کارکنان خاطر نشان کرد: با روش هایی چون برنامه ریزی، اعمال رفتار مناسب و در شأن کارکنان و ... می توان در ارتقاء انگیزه کارکنان موثر بود. خوشبختانه با انجام اقدامات درست، جرایم کارکنان یگان حفاظت میراث، کاهش محسوسی داشته است.