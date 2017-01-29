اجرای برنامه ۱۰ شب ۱۰ مسجد در ایام دهه فجر/اعزام ۳۰ هزار مبلغ

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامه های کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی صبح امروز در دفتر شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

سلیمانی گفت: برنامه ر یزی لازم به منظور حضور گسترده ائمه جماعات به همراه اصحاب مسجد در مراسم دوازدهم فروردین ماه و راهپیمایی گسترده ۲۲ بهمن و پیش بینی مشارکت بالغ بر ۳۹۵۰۰ مسجد در آئین گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی، اعلام آمادگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برای اعزام ۳۰ هزار مبلغ به سراسر کشور در دهه مبارک فجر با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای ۱۱۹ هزار برنامه، مراسم و طرح با مشارکت دستگاه های عضو کمیته در سطح مساجد کشور از جمله برنامه های کمیته مساجد است.

وی افزود: همچنین اجرای برنامه ۱۰ شب ۱۰ مسجد در سطح کشور، اجرای برنامه توسط بیش از ۲۰ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد کشور در شهرها و روستاها، اجرای برنامه های قرآنی توسط صدها مرکز خانه نور و هزاران مرکز مجری طرح تلاوت نور در جوار مساجد کشور، انجام فعالیت های تبلیغی با موضوع دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح چهار هزار امامزاده و بقاع متبرکه و برگزاری اولین جشنواره ملی نماز و فضای مجازی با محوریت ستاد اقامه نماز کشور از دیگر برنامه های این کمیته برای ایام الله دهه فجر است.

حجت الاسلام سلیمانی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که برای این ایام تدارک دیده ایم، اجرای مسابقات سراسری کتابخوانی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خانواده و اهل بیت توسط دبیرخانه های استانی کانون های فرهنگی هنری مساجد است. ضمنا روحانیون و سخنران هایی هم برای مناطق اهل سنت جهت شرکت در مراسم دهه فجر در محل برپایی نماز جمعه اعزام می شوند. علاوه براین جلسات ختم قرآن کریم در مساجد سراسر کشور و نثار ثواب قرائت قرآن به روح پرفتوخ امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی با بهره مندی از ظرفیت ۲۸ هزار مرکز مجری طررح تلاوت نورنیز در این ایام برگزار می شود.

وی از برگزاری ۱۳۴ اجتماع بزرگداشت مدافعین حرم در ۱۰۱ شهر و شهرستان خبر داد و افزود: این اجتماعات در روز ۱۵ بهمن مصادف با ولادت حضرت زینب در استاهای محتلف کشور برگزار می شود.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کل کشور همچنین اظهار داشت: تمهیدات لازم برای هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن نماز جمعه ۲۲ بهمن با محوریت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و با همکاری کلیه دستگاه‌های عضو کمیته در سراسر کشور صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: امسال همچون سال های گذشته، ائمه جماعات به همراه اصحاب مسجد در مراسم دوازدهم و راهپیمایی بیست و دوم بهمن حضوری گسترده خواهند داشت.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کل کشور در این نشست خبری، دیگر برنامه هایی را که در دهه فجر امسال با محوریت مساجد در سراسر کشور برگزار می شود به شرح زیر تشریح کرد و خاطرنشان ساخت: مسجد در دین مبین اسلام و حکومت اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و پیامبر اعظم(ص) نیز مبدا حرکت خود را مسجد قرار داد و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی نیز با تاسی از ایشان، حرکت انقلابی خود را از مسجد آغاز کرد بنابراین مساجد زادگاه انقلاب اسلامی و ضامن تداوم آن است.

سایر برنامه هایی که حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی اشاره کرد به شرح زیر است؛

-برپایی حدود صدها گفتمان دینی در سطح مساجد و مدارس به همراه ۲۰۰ گفتمان در کانونهای دانشگاهی سراسر کشور با موضوع دهه فجر.

-برگزاری چهارمین جشنواره کشوری "سرود رضوی کانون‌های مساجد روستایی" ۱۳ تا ۱۵ بهمن در روستای کورده لارستان فارس.

-طراحی و توزیع پوستر سه زبانه فارسی، انگلیسی و عربی در برخی از کشورهای دارای رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با همکاری ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

-بهره‌مندی از فضای مجازی مراکز دیجیتال مساجد کشور در اطلاع‌رسانی برنامه های کمیته مساجد دهه فجر.

- برگزاری مراسم تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل در منزل قدیمی حضرت امام در شهرخمین، شهر مقدس قم و جماران.

-اجرای ویژه‌برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی توسط بیش از بیست هزار کانون فرهنگی هنری مساجد کشور در شهرها و روستاها.

-پیش‌بینی اجرای برنامه‌های قرآنی توسط صدها مرکز خانه نور و همچنین هزاران مرکز مجری طرح تلاوت نور در جوار مساجد کشور.

-آغاز به کار پنجمین دوره جشنواره کشوری روح خدا در رشته‌های شعر، سرود ، مقاله ، وبلاگ، مسابقه کتاب‌خوانی از وصیت‌نامه امام با محوریت استان یزد.

- برگزاری اولین جشنواره ملی نماز و فضای مجازی، با محوریت ستاد اقامه نماز کشور.

- هماهنگی و اعزام بسیجیان و فعالان مساجد و محلات جهت بازدید از موزه‌ عبرت و نیز باغ‌موزه‌های دفاع مقدس.

- برگزاری مراسم شب‌های خاطره و شعر با حضور خانواده‌های معزز شهدا.

- برگزاری مراسم یادواره "شهدای محله" در مساجد.

-برگزاری ۶ هزار مراسم شاخص در ۲۳۷۰مسجد محوری با همکاری اعضای کمیته.

-. افتتاح کتابخانه‌ها، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و خانه‌های نور در سطح کشور(بالغ‌بر ۳۰۰ باب).

- برگزاری همایش بانوان مسجدی به مناسبت روز میلاد حضرت زینب(س)در روز ۱۵ بهمن.

-. طراحی و ارائه نرم‌افزار دستاوردهای انقلاب اسلامی در روز ۲۲ بهمن .

-. اجرای مسابقات سراسری کتاب‌خوانی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، خانواده، اهل‌بیت توسط دبیرخانه‌های استانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد.

-. اعزام روحانیون و سخنرانان برای مناطق اهل سنت جهت شرکت در مراسم دهه فجر در محل برپایی نماز جمعه.

-. برگزاری مسابقات فرهنگی در فضای مجازی با عنوان وحدت جهان اسلام با محوریت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.

-. برگزاری جلسات ختم قرآن کریم در مساجد سراسر کشور و نثار ثواب قرائت قرآن به روح پرفتوح امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی با بهره‌مندی از ظرفیت۲۸۰۰۰ مرکز مجری طرح تلاوت نور.

-. برگزاری یادواره‌های بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم میان مساجد معین کشور.

-. استفاده از ظرفیت پایگاه¬های اطلاع‌رسانی تحت پوشش دستگاههای عضو کمیته مساجد مانند: خبرگزاری شبستان، خبرگزاری مهر،تبیان و راسخون در راستای اطلاع‌رسانی برنامه‌های شاخص مساجد.

-. برپایی نمایشگاههای مختلف فرهنگی هنری (ازجمله نمایشگاه‌های کتاب)در جوار مساجد با همکاری کلیه دستگاه‌های عضو با موضوعاتی نظیر انقلاب، عفاف و حجاب، بصیرت، بیداری اسلامی،جنگ نرم و سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی.

- برگزاری بالغ ‌بر یک هزار جلسه کمیته مساجد در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به‌منظور برنامه‌ریزی شایسته برای این ایام.

- دیدار با خانواده معظم شهدا و تجلیل از ایشان به خصوص شهدای انقلاب اسلامی.

- توزیع اقلام تبلیغی در سطح مسیرهای راهپیمایی سراسر کشور.

- اهتمام بیشتر بر روی بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام (ره) در قالب نشست‌های تخصصی و برگزاری مسابقات.

- استفاده از فضای مجازی و سامانه‌های پیامکی برای برگزاری مسابقات و انعکاس محتوای مناسب با ایام ا... دهه فجر.

- معرفی مساجدی که پایگاه انقلاب و نقش‌آفرین بوده‌اند از طریق رسانه‌ها و تمرکز برخی برنامه‌ها در این مساجد.

- توجه ویژه به اجرای برنامه‌های مشترک با رویکرد تقویت وحدت بین مذاهب مختلف مسلمانان.

- تجلیل از نخبگان مساجد در ایام‌الله دهه فجر.

- آذین‌بندی مساجد با همکاری اصحاب مسجد و شهرداری‌ها.

- اجرای برنامههای نمایشی (تئاتر) توسط گروه‌های مسجدی.

- گردهمایی فعالان مساجد (ائمه محترم جماعات، هیات امناء، مدیران کانون‌ها، فرماندهان پایگاه‌ها و .....) در ایام‌الله دهه فجر.

- اجرای گروه‌های سرود مساجد در برنامه‌های گرامی¬داشت دهه فجر انقلاب اسلامی.

- برگزاری مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف با حضور ورزشکاران مساجد.

- برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌های هنری در سطح مساجد.

-. اکران فیلم‌های مستند و سینمایی مرتبط با انقلاب اسلامی و همچنین مضامین انقلابی و ارزشی.

- برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی با موضوعات انقلاب اسلامی و مسابقه نشریات دیواری و تولید نشریات مکتوب و الکترونیکی.

- حضور مسئولان در مساجد باهدف بررسی مشکلات محلات و تلاش در جهت رفع مشکلات.

- مشارکت گسترده اصحاب مسجد در مراسم گلبانگ الله‌اکبر در شب ۲۲ بهمن‌ماه ساعت ۲۱.

- هماهنگی برای ایراد سخنرانی توسط ائمه محترم جماعات در بیان مصائب پیش از انقلاب که منجر به شگل گیری انقلاب اسلامی شد و دستاوردهای حاصل از تشکیل جمهوری اسلامی ایران.

- بهره‌مندی از حداکثر ظرفیت مساجد روستایی و عشایری و نقاط صفر مرزی با اجرای برنامه‌های متنوعی همچون برگزاری دوره‌های سبک زندگی اسلامی، مسابقات و بازی‌های محلی.