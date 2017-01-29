۲۳ درصد افراد جامعه دچار ناامنی روانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در مراسم افتتاح مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ با بیان اینکه امروزه نیاز به مشاوره بیش از هر زمانی احساس می شود، افزود: براساس مطالعات حدود ۵۳ درصد از علل مرگ و میر به شیوه زندگی، ۲۱ درصد به عوامل محیطی، ۱۶ درصد به وراثت و ۱۰ درصد به مسائل بهداشتی مربوط است و به طور کلی میتوان گفت ۷۳ درصد از عوامل کاهش عمر به سبک زندگی و محیطی ارتباط دارد.
وی ادامه داد: ۲۳.۴ درصد از افراد ۱۵ تا ۶۴ سال در طیفی از ناامنی روانی قرار دارند اگر این درست باشد، یعنی از هر ۵ نفر یک نفر در این طیف است. و وظیفه بهزیستی اینجاست که باید به این افراد خدمات بدهیم.
وی ادامه داد: کسانی که حتی هزینه یک مشاوره را ندارند باید حمایت شوند متأسفانه در این طیف ناامنی روانی زنان سهم بیشتری دارند و زنان تنها در این گروه بیشترین آسیب را میبینند. شهرهای بزرگ تهران و کرج با اولویت بالا و بعد سایر شهرها سهم دارند. پس نیاز داریم افراد نیازمند را به مشاوره بگیریم.
ربیعی با بیان اینکه بشر از ابتدا نیاز به مشاوره داشت، گفت: کودکانی که مادران معتاد دارند ۷ برابر بیشتر معتاد میشوند و این به دلیل فراگیری از مادر است جوامع پیچیدهتر شده و نیاز به مشاوره بیشتر شده ارتباطات نیز شرایطی را فراهم کرده که شکاف بین منزلت و موقعیت ایجاد شده است.
وی تأکید کرد: برای مشاوره افرادی که توانایی مالی ندارند میتوانند با ما تماس بگیرند امیدواریم این مرکز مشاوره تلفنی سمبل مشاوره شود و هر کسی با هر طبقه اجتماعی بتواند مشاوره بگیرد در این مرکز گمنامی افراد حفظ میشود و افراد نیز پشت نوبت نمیمانند.
وزیر رفاه افزود: این مرکز امکان مشاوره حضوری هم دارد در حال حاضر با ۱۸۷ مرکز غیردولتی طرف قرارداد شده و بهزیستی هزینه خدمات مشاوره حضوری را متقبل میشود. در این سامانه بیش از ۵۲۰ مشاور خدمترسانی میکنند که امیدواریم بتوانیم آن را به یک میلیون نفر افزایش دهیم
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