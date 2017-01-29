  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۱۸

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور :

طرح «یاوران نماز» در دوهزار مهد کودک سراسر کشور اجرا می شود

زنجان-قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور از اجرای دوره های آموزشی با عنوان طرح «یاوران نماز » در دو هزار مهد کودک سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان زنجان، برترویج فرهنگ نماز در جامعه تاکید کرد و گفت: استان زنجان در بحث ترویج اقامه نماز از نظر کیفی و کمی نسبت به سطح کشور عملکرد خوبی دارد.

وی اظهار کرد:  توجه به بحث ترویج و تقویت فرهنگ نماز مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه به صورت خیلی محسوس کاهش می یابد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور گفت: نماز اساس رفع همه مشکلات در جامعه است و اگر اقامه نماز در کشور خوب انجام شود مسائل هم به تبع درست می شود.

مظفر تاکید کرد: خوشبختانه امام جمعه استان زنجان  به عنوان امام جمعه موفق نماز در سطح کشور معرفی شده اند و فعالیت های خوبی انجام داده اند که در سطح کشور الگو هستند.

وی از اجرای دوره های آموزشی با عنوان طرح «یاوران نماز»در دوهزار مهد کودک سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای این دوره ها ارتقای فرهنگ نماز در بین نونهالان از زمان کودکی است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان زنجان تصریح کرد: هر کسی که برای ترویج فرهنگ نماز فعالیتی انجام داده باید تشویق شود.

مظفر افزود: در جامعه باید نماز اقامه شود و باید بر تقویت فرهنگ نماز در بین جوانان توجه جدی شود و همچنین باید در ادارات هم اقامه نماز مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز کرد: هر فردی در هر جایگاهی که باشد وظیفه ترویج نماز را برعهده دارد و باید همه برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه تلاش کنند.

