طرح «یاوران نماز» در دوهزار مهد کودک سراسر کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان زنجان، برترویج فرهنگ نماز در جامعه تاکید کرد و گفت: استان زنجان در بحث ترویج اقامه نماز از نظر کیفی و کمی نسبت به سطح کشور عملکرد خوبی دارد.

وی اظهار کرد: توجه به بحث ترویج و تقویت فرهنگ نماز مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه به صورت خیلی محسوس کاهش می یابد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور گفت: نماز اساس رفع همه مشکلات در جامعه است و اگر اقامه نماز در کشور خوب انجام شود مسائل هم به تبع درست می شود.

مظفر تاکید کرد: خوشبختانه امام جمعه استان زنجان به عنوان امام جمعه موفق نماز در سطح کشور معرفی شده اند و فعالیت های خوبی انجام داده اند که در سطح کشور الگو هستند.

وی از اجرای دوره های آموزشی با عنوان طرح «یاوران نماز»در دوهزار مهد کودک سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای این دوره ها ارتقای فرهنگ نماز در بین نونهالان از زمان کودکی است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان زنجان تصریح کرد: هر کسی که برای ترویج فرهنگ نماز فعالیتی انجام داده باید تشویق شود.

مظفر افزود: در جامعه باید نماز اقامه شود و باید بر تقویت فرهنگ نماز در بین جوانان توجه جدی شود و همچنین باید در ادارات هم اقامه نماز مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز کرد: هر فردی در هر جایگاهی که باشد وظیفه ترویج نماز را برعهده دارد و باید همه برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه تلاش کنند.