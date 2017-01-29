کنگره بزرگداشت «مولانا صافی» در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حسن میلانی یکشنبه با اعلام این خبر گفت: کنگره بزرگداشت «مولانا صافی تبریزی» اسفند سال جاری در دو بخش شعر و مقاله برگزار خواهد شد و مهلت ارسال آثار نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری می باشد.

وی در خصوص شرایط ارسال آثار در بخش شعر اظهار داشت: در بخش استقبال از شعر صافی شاعران می توانند در بحر و وزن اشعار تعیین شده در دو زبان فارسی و ترکی سروده و ارسال کنند و اشعار سروده شده باید هم وزن و هم قافیه و هم ردیف شعر انتخابی باشد و نیز شعر باید در یکی از قالب های کلاسیک شعر ترکی و فارسی نوشته شود.

رئیس حوزه هنری استان در ادامه با بیان اینکه به اشعار سروده شده در قالب نیمایی و سپید ترتیب اثر داده نخواهد شد، افزود: شاعر در انتخاب مضمون آزاد است لیکن پیشنهاد می شود به دلیل برگزاری کنگره در ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا(س) شاعران اشعار خویش را در مدح یا رثای بانوی دو عالم بسرایند.

وی اشعار فارسی صافی برای استقبال ابیات «ای چراغ عارفان شمع رخ زیبای تو... ای بهشت جاودان آن صورت و سیمای تو»، «تنها مرانه دیده ز خون جگر تر است... دل در ملال و محنت و غم، جان در آذر است» عنوان و تصریح کرد: همچنین اشعار ترکی صافی برای استقبال نیز «گینه قراریمی بیر محنت نهان آپاریر... نهان مصیبته باخ، صبریمی عیان آپاریر»، «دوشنده ظاهرا شان و جلالون یاده یا زهرا... کونول مبهوت اولور بو خلقته معناده یا زهرا» است.

میلانی با اشاره به محورهای ارسال آثار در بخش مقاله نیز گفت: پژوهشگران، محققان و علاقمندان می توانند مقالات خود را در موضوعات «تغزل در اشعار آیینی عاشورایی صافی، صنایع بدیع و شاعرانگی اشعار صافی، نقش و جایگاه موسیقی در اشعار عاشورایی صافی، ویژگی و خصوصیات تخلص های صافی، تاثیر شعر صافی در شاعران هم عصر و شاعران عاشورایی امروز، راز ماندگاری اشعار عاشورایی صافی، نمود عزت و شجاعت اهل بیت در اشعار آیینی عاشورایی صافی، تولی به امر در اشعار صافی، اخلاص و حب اهل بیت در اشعار صافی و مفهوم نهضت عاشورا در اشعار صافی» ارائه کنند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در خصوص شرایط ارسال آثار نیز خاطر نشان کرد: آثار باید با فونت ۱۴ قلم B nazanin به آدرس safyitabrizi@gmail.com ارسال شود محدودیتی در تعداد صفحات مقالات وجود ندارد و در بخش شعر نیز هر شاعر می تواند حداکثر سه اثر ارسال کند و نویسندگان مقالات و سرایندگان اشعار نیز بایستی بیوگرافی مختصری به همراه شماره تماس در ابتدای هر یک از آثار خود بنویسند.

میلانی در پایان گفت: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به به دبیر خانه کنگره بزرگداشت «مولانا صافی تبریزی» به نشانی تبریز، خیابان امام خمینی(ره)، تقاطع شریعتی، مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس، حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۵۵۵۲۵۵۷-۰۴۱ تماس حاصل کنند.

گفتنی است کنگره بزرگداشت «مولانا صافی تبریزی» توسط شهرداری کلانشهر تبریز و با همکاری حوزه هنری آذربایجان شرقی و سایر نهادهای فرهنگی برگزار می شود.