به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته پیش از ظهر یکشنبه درجلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی که در دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان و با حضور کارشناسان مربوطه برگزار شد، افزود: اعتیاد جرم نیست بلکه بیماری است و باید برای درمان اعتیاد با برنامه ریزی مناسب پیش رفت.

خجسته بیان اینکه همدان باید به شهر بدون معتاد تبدیل شود، اضافه کرد: باید جلساتی با حضور کارشناسان و مسئولان استانی در راستای کاهش اعتیاد و درمان معتادین برگزار شود.

وی به مشکلات تپه تاریخی «پیسا» اشاره کرد و یادآور شد: این معضل موجب نارضایتی شهروندان همدانی شده و علاوه بر جمع شدن معتادان در این مکان تاریخی، حضور توزیع کنندگان مواد مخدر از استانهای دیگر در این مکان مزید بر مشکل شده است.

خجسته در ادامه افزود: در قانون ماده ۱۵ و ۱۶ پیش بینی شده معتادانی که داوطلبانه تمایل به ترک مصرف مواد و بهبودی دارند دولت باید این افراد را به صورت رایگان برای ترک به مکانهای ترک اعتیاد معرفی کند و افرادی که تمایل به ترک ندارند نیز در اردوگاه های مربوطه نگهداری شوند.

خجسته به برگزاری جلسات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرهمدان با حضور مسئولان استانی در این رابطه اشاره کرد و افزود: پس از کمک به معتادان و ترک و درمان آنها مهمترین راهکار بحث اشتغال آنها است که باید زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کرد تا آنها پس از درمان مجددا به سمت اعتیاد برنگرددند.

وی تاکید کرد: کمک به درمان و جمع اوری معتادان تنها وظیفه مدیریت شهری نیست بلکه باید تمامی ارگانهای مربوطه از جمله استانداری، فرمانداری، بهزیستی، کمیته امداد و غیره وارد شده و وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

وی در ادامه به همت و همکاری متولیان شهر تبریز در خصوص جمع آوری معتادین اشاره کرد و گفت: به همین دلیل این شهربه عنوان اولین شهر بدون معتاد در سطح کشور شناخته شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان در ادامه از تهیه اطلس فرهنگی و ورزشی شهر همدان خبر داد و گفت: بزودی اطلس فرهنگی همدان آماده بهره برداری می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان نیز گفت: مدیریت شهری در بحث جمع آوری معتادان گام های مثبتی برداشته است.

محمد قدیمی اضافه کرد: در حال حاضر شهرداری همدان گرمخانه ای برای اسکان موقت معتادان و کارتون خوابها تهیه کرده که جمع آوری و درمان معتادان از جمله اهداف مدیریت شهری است.

قدیمی یکی از لازمه های داشتن شهری ایمن و پایدار را جمع اوری معتادان و کاهش اعتیاد برشمرد و گفت: با توجه به اینکه تپه پیسا یک مکان تاریخی است بر این اساس باید میراث فرهنگی طرح یا برنامه ای برای این مکان ارزشمند اجرا کند که متاسفانه انجام نشده و مکان به مرکز تجمع معتادان شده است.

وی اظهار کرد: مشکل تپه پیسا یک مشکل استانی است و همه متولیان و مسئولان مربوطه باید در کنار مدیریت شهری وارد شده و با ایجاد کارگروهی در راستای رفع این معضل اقدام کرد.