به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دشتی ظهر یکشنبه در نشست شورای مرکزی ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: فریضه نماز تنها یک امر عبادی شخصی نیست بلکه یک امر اجتماعی است و در اسلام به هیچ‌یک از فرایض دینی به‌اندازه این فریضه توجه نشده است.

دشتی افزود: یکی از موضوعاتی که توجه به آن به‌عنوان عنصر مهم فرهنگی و انسان‌ساز و یکی از اهداف راهبردی در دانشگاه محسوب می‌شود ترویج فرهنگ اقامه نماز است.

وی بیان داشت: کسب عنوان برتر استانی در زمینه اقامه نماز و برپایی کارگاه‌های تخصصی فصلی ارتقای علمی ائمه جماعت دانشگاه افتخار بزرگی است که بی‌تردید بدون همراهی دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه میسر نبوده است.

دشتی افزود: دشمنان دین و بشریت با سرمایه‌گذاری‌های فراوان و به خدمت گرفتن فناوری‌های پیشرفته و استفاده از روش‌های نو، هجوم و شبیخون سهمگینی به باورهای اعتقادی و ریشه‌های فرهنگی امت اسلامی به‌ویژه جوانان تدارک دیده‌اند.

وی اظهار داشت: به‌طور قطع اقامه نماز، سلامت جامعه ما را تضمین و نقشه دشمن را خنثی می‌کند و سبب کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود و از بسیاری از ناهنجاری‌ها جلوگیری می‌کند و ما هیچ اهرمی نیرومندتر از نماز برای مقابله با این آسیب‌ها نداریم.

حجت‌الاسلام دشتی بر تشکیل کانون‌های مساجد تأکید کرد و گفت: در کنار کانون قرآن و عترت، کانون‌های مساجد دانشگاه نیز باید تشکیل شود و فعالیت‌های دینی، هنری و ورزشی در قالب این کانون‌ها انجام شود.