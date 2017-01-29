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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

اهرمی نیرومندتر از نماز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نداریم

اهرمی نیرومندتر از نماز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نداریم

بوشهر - مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هیچ اهرمی نیرومندتر از نماز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نداریم.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دشتی ظهر یکشنبه در نشست شورای مرکزی ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: فریضه نماز تنها یک امر عبادی شخصی نیست بلکه یک امر اجتماعی است و در اسلام به هیچ‌یک از فرایض دینی به‌اندازه این فریضه توجه نشده است.

دشتی افزود: یکی از موضوعاتی که توجه به آن به‌عنوان عنصر مهم فرهنگی و انسان‌ساز و یکی از اهداف راهبردی در دانشگاه محسوب می‌شود ترویج فرهنگ اقامه نماز است.

وی بیان داشت: کسب عنوان برتر استانی در زمینه اقامه نماز و برپایی کارگاه‌های تخصصی فصلی ارتقای علمی ائمه جماعت دانشگاه افتخار بزرگی است که بی‌تردید بدون همراهی دانشجویان، کارکنان، اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه میسر نبوده است.

دشتی افزود: دشمنان دین و بشریت با سرمایه‌گذاری‌های فراوان و به خدمت گرفتن فناوری‌های پیشرفته و استفاده از روش‌های نو، هجوم و شبیخون سهمگینی به باورهای اعتقادی و ریشه‌های فرهنگی امت اسلامی به‌ویژه جوانان تدارک دیده‌اند.

وی اظهار داشت: به‌طور قطع اقامه نماز، سلامت جامعه ما را تضمین و نقشه دشمن را خنثی می‌کند و سبب کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود و از بسیاری از ناهنجاری‌ها جلوگیری می‌کند و ما هیچ اهرمی نیرومندتر از نماز برای مقابله با این آسیب‌ها نداریم.

حجت‌الاسلام دشتی بر تشکیل کانون‌های مساجد تأکید کرد و گفت: در کنار کانون قرآن و عترت، کانون‌های مساجد دانشگاه نیز باید تشکیل شود و فعالیت‌های دینی، هنری و ورزشی در قالب این کانون‌ها انجام شود.

کد مطلب 3890688

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