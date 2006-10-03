نخستين همايش جايگاه چرخه سوخت هسته اي در توسعه فناوري و تحقيقات برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، نخستين همايش جايگاه چرخه سوخت هسته اي در توسعه فن آوري و تحقيقات در چارچوب همايش هاي نقش اصفهان در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامي از تاريخ 20 الي 22 آذر ماه 85، با همكاري دانشگاه اصفهان و شركت تاسيسات فرآوري اورانيوم ايران در محل هتل عباسي شهر تاريخي اصفهان برگزار مي گردد.

بدينوسيله از كليه دانشمندان و متخصصان، اساتيد محترم دانشگاه ها، دانشجويان، پژوهشگران، موسسات و سازمان ها دعوت مي شود تا نتايج تحقيقات و دستاوردهاي خود را در راستاي محورهاي زير ارائه نمايند.

محورهاي اصلي همايش:

1- چرخه سوخت هسته اي، توسعه فن آوري

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي در توليد انرژي

-شبيه سازي و ارتقا شرايط فني فرايندهاي مرتبط در چرخه توليد سوخت هسته اي

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي در مرتبط سازي علوم مهندسي

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي در جايگزيني انرژي هسته اي به جاي سوخت فسيلي

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي و ارتقا علوم پزشكي و كشاورزي

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي در ارتقا علوم زمين شناسي و اكتشاف

-تكنولوژي ها و فن آوري هاي نو در توليد سوخت هسته اي

2- چرخه سوخت هسته اي، سياست، جامعه و اقتصاد

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي در ارتقا ايران در مذاكرات سياسي

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي و بالا رفتن انسجام و وحدت ملي

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي و گشايش فصل جديد در تربيت نيروي كار ماهر

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي و اشتغال زايي

-جايگاه چرخه سوخت هسته اي و گشايش فصل جديد در وادي خودكفايي و تبادل تكنولوژي با خارج از كشور

3- چرخه سوخت هسته اي، ايمني و محيط زيست

-چرخه سوخت هسته اي از ديدگاه پرتو شناسي

- مديريت پسمانداري اكتيو و شيوه هاي نوين آن

- مديريت كنترل در دريافتي عامه مردم در چرخه توليد سوخت هسته اي چرخه سوخت هسته اي و پزشكي متفاوت

-بيولوژيك مانيتورينگ تركيبات اورانيوم

-مديريت بحران درصنايع هسته اي و نقش آن در شرايط اضطراري نظام ايمني و ضرورت آن در چرخه هاي توليد سوخت هسته اي

ضمنا همزمان با برگزاري همايش، نمايشگاهي با حضور شركت ها و سازمان هاي همكار و دست اندركار در صنايع وابسته (در بخش هاي تاسيسات مكانيكي، الكتريكي، آزمايشگاهي، مهندسي شيمي و...) برگزار مي گردد.

بدينوسيله از كليه شركت هاي علاقمند به حضور در نمايشگاه دعوت مي گردد درخواست خود را به ستاد برگزاري نمايشگاه تلفن هاي 22247854 و 22247868-021 و يا نمابر 22214142-021 ارسال نمايند. تا با توجه به محدوديت فضاي نمايشگاهي اقدام لازم جهت حضور شركت هاي مرتبط به عمل آيد.

شرايط ارسال مقالات و گزارش هاي علمي:

1-نمونه فرمت ارسال مقالات در سايت همايش درج شده است.

2- مهلت ارسال مقالات و گزارش هاي حداكثر تا تاريخ 30/7/1385 و زمان اعلام نتايج نهايي پذيرش يا عدم پذيرش مقالات حداكثر تا تاريخ 15/8/1385 مي باشد.

3- آدرس ارسال مقالات وگزارش ها به شرح زير مي باشد:

اصفهان- خيابان هزار جريب- دانشگاه اصفهان- كتابخانه مركزي- طبقه اول- حوزه معاونت پژوهشي- دبيرخانه علمي همايش تلفنكس: 7933184-8586417-0311