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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

دولت نجات ملی یمن:

محدودیتهای مهاجرتی ترامپ غیرقانونی است

محدودیتهای مهاجرتی ترامپ غیرقانونی است

دولت نجات ملی یمن با صدور بیانیه ای صدور فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله این کشور به ایالات متحده آمریکا توسط «دونالد ترامپ» را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، دولت نجات ملی یمن با صدور بیانیه ای اقدام اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در صدور فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله یمن به خاک آمریکا را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: اقدام اخیر ترامپ در ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور از جمله یمن به خاک آمریکا «غیرقانونی» است.

پیشتر نیز «حشد شعبی» عراق اقدام آمریکا در ممانعت از ورود اتباع هفت کشور به ایالات متحده را محکوم کرده بود.

گفتنی است، طبق فرمان رئیس جمهوری آمریکا این ممنوعیت به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد یافت. 

کد مطلب 3890691

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