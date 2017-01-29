به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران استان لرستان بالاخره امروز عصر بعد از سه روز انسداد راههای روستایی لرستان در پی بارش سنگین برف تشکیل جلسه می دهد.

این جلسه قرار است امروز ساعت ۱۶ عصر در محل استانداری لرستان برگزار شود.

بنابراین گزارش آنچه طی این روزها پس از بارش سنگین برف در لرستان مشاهده می‌شود بسته بودن محورهای مواصلاتی در سطح این استان به‌خصوص محورهای روستایی بوده تا این امر روند امدادرسانی و خدمات‌رسانی به روستاهای لرستان را با کندی مواجه کند.

آنچه از سوی مسئولان به‌خصوص مسئولان شهرستان‌های دلفان و سلسله مطرح می‌شود موضوع کمبود تجهیزات برف‌روبی و ماشین‌آلات راهداری در سطح این شهرستان‌ها بوده که این امر موجب شد مسئولان دست به دامان بخش خصوصی و همچنین سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) شوند.

در حال حاضر راه ارتباطی بیش از ۴۰۰ روستای شهرستان دلفان مسدود است و برخی از این روستاها در خاموشی به سر می‌برند. همچنین شبکه‌های تلویزیونی این شهرستان به دلیل بارش سنگین برف قطع است، این عوامل ضرورت امدادرسانی و اختصاص تجهیزات و امکانات موردنیاز برای برف‌روبی و بازگشایی محورهای این شهرستان به‌خصوص محورهای روستایی را روشن می‌کند.

این در حالی است که از ابتدای وقوع بحران برف در استان همچنان روند امدادرسانی به این روستاها کند است و شب گذشته استاندار لرستان که به‌تازگی از تهران برگشته در اولین بازدید خود به سراغ راهدارخانه رازان رفت و جلسه ستاد انتخابات برگزار کرد؛ تا همچنان مردم دو شهرستان سلسله و دلفان چشم‌انتظار حضور میدانی و بازدید رئیس ستاد بحران استان باشند.

نگرانی‌ها از روند بازگشایی محورهای روستایی آنجا جدی‌تر می‌شود که همچنان در برخی از این محورها برف در حال باریدن است و به نظر می‌رسد درصورتی‌که برف خود دست از باریدن نکشد روستائیان باید منتظر اتفاقات ناگوارتری مانند کمبود سوخت باشند.