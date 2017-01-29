قاتل روانسری خود را تسلیم پلیس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا آمویی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: غروب ۲۸ دی ماه سال جاری، ماموران انتظامی پاسگاه نهرابی از قتل مرد ۳۰ ساله ای بر اثر ضربات چاقو در یکی از روستاهای سطح حوزه استحفاظی باخبر شدند.

وی افزود: در تحقیقات میدانی و پایش های اطلاعاتی، ماموران پلیس دریافتند که مقتول به همراه رئیس شورای روستا به درب منزل قاتل جهت ارشاد وی در خصوص عدم شکار پرندگان وحشی مراجعه کرده که به درگیری لفظی بین آنها منجر شده است و در این میان قاتل با ضربات چاقو یکی از آنها را به قتل رسانده و متواری شده است.

سرهنگ آمویی گفت: کاراگاهان پلیس با کنترل نامحسوس منطقه و اشراف اطلاعاتی، تلاش خود را برای دستگیری متهم ۳۷ ساله آغاز کردند، اما از آنجا که وی به نقطه نامعلومی متواری شده بود، با همکاری ریش سفیدان و سران طوایف و تعامل و رایزنی های متعددی که صورت گرفت، قاتل خود را به پلیس معرفی کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان ساخت: متهم در بازجویی های صورت گرفته، عدم توانایی در کنترل خشم را علت این حادثه عنوان کرده است.