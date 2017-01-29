خرید ۸۰۰ میلیون تومان تجهیزات توسط علوم پزشکی آبادان

عبدالله خوان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به تازگی به صورت دقیق مبلغ ۸۱۳ میلیون تومان تجهیزات پزشکی جدید برای بهره‌‌برداری در مجموعه‌های تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان در شادگان، خرمشهر و اروندکنار خریداری شده است.

وی افزود: در این میان یک دستگاه ونتیلاتور پرتابل، یک دستگاه ونتیلاتور اطفال و بزرگسال مبله، دو دستگاه ماشین بیهوشی مجموعا به مبلغ ۱۸۷ میلیون تومان از محل اعتبارات دانشکده علوم پزشکی آبادان برای استفاده در بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر خریداری شد.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان همچنین از خرید یک دستگاه آندسکوپی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد و تصریح کرد: این دستگاه نیز که از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت خریداری شده در بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر به بهره ‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به تجهیزات جدید خریداری‌ شده برای بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان گفت: دو دستگاه دیالیز به ارزش ۶۶ میلیون تومان از محل اعتبارات این دانشکده برای بیمارستان شادگان خریداری شد.

خوان‌زاده در ادامه بیان کرد: تا به امروز مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برای بیمارستان جدید اروندکنار خریداری شده است.

به گفته وی اعتبار خرید تجهیزات یاد شده برای بیمارستان اروندکنار از محل اعتبارات اختصاص یافته این بیمارستان از سوی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تأمین شده است.