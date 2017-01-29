۴۸ هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی ظهر یکشنبه در نشست خبری اعلام برنامه های ویژه دهه فجر در استان فارس، گفت: از چندی قبل برنامه ریزی های مختلفی در خصوص برنامه های دهه فجر استان فارس انجام شده که آن ۲۹ ستاد در شهرستانهای فارس تشکیل شد.

وی ادامه داد: ۷۲ ستاد بخشی و روستایی و ۶ هزار ستاد روستایی، دهستانها و ادارات با ۳۰ کمیته تخصصی راه اندازی شد که در نتیجه ۴۸ هزار برنامه به مناسبت دهه فجر مشخص شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس افزود: در بخش انتشارات و تبلیغات موضوعات مربوط با تبلیغات شهری، برگزاری نمایشگاه های پوستر و عکس مربوط به دوران انقلاب، راه اندازی جشنواره های مختلف، اعزام مبلغین به شهرستانها، نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی در مدارس، ایستگاه های راه اهن و.. مشخص شد.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: در بخش مسابقات نیز برگزاری مسابقات نقاشی، شعر، سرود، مسابقات رادیو وتلویزیونی در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: خاطره نویسی، مقاله نویسی، مسابقات ورزشی و علنی از دیگر برنامه های این بخش است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: برنامه های ۱۲ بهمن ورود نمادین امام(ره)، برگزاری همایش بزرگ انقلاب اسلامی، راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن، پرده خوانی در امازادگان و اماکن مذهبی، بازدید از خانواده های شهدا نیز در برنامه ها وجود دارد.

حجت الاسلام رضایی تاکید کرد: در روز ۱۲ بهمن نیز سه برنامه مختلف در نظر گرفته شده که در اول صبح حضور در گلزار شهدا، نواختن زنگ مدارس و برگزاری ورود نمادین امام(ره) در حرم مطهر شاهچراغ(ع) است.

وی افزود: جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی و عمومی نیز در نظر گرفته شده که سخنرانان مناسب نیز معرفی شده اند.