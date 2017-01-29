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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

روزنامه ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد

روزنامه ایران به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد

دبیر هیات منصفه دادگاه مطبوعات از مجرم شناخته شدن روزنامه ایران در جلسه امروز دادگاه مطبوعات خبر داد.

علی اکبر کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات، گفت: سایت خبری «روز نو» به اتهام  پخش شایعات و نشر مطالب خلاف واقع  با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. هیئت منصفه دادگاه مطیوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تحفیف دانست.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده روزنامه ایران، گفت: پرونده بعدی روزنامه ایران بود. اتهام این روزنامه درج مطالب خلاف واقع بود که با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.ضمناهیات منصفه دادگاه با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

کسائیان تصریح کرد: هر دو پرونده در شعبه سه دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی،رسیدگی شد.

کد مطلب 3890696

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