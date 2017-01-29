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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطرح کرد؛

توسعه برنامه‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

توسعه برنامه‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تلاش برایتوسعه برنامه‌های دینی و فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر یکشنبه در نشست شورای مرکزی ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اینکه مسجد باید محور فعالیت‌های فرهنگی باشد افزود: رویکرد کلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور فرهنگی و ستاد اقامه نماز توسعه است.

وی افزود: در حوزه مساجد و اقامه نماز در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طراحی خوب و مناسبی انجام‌شده و به گواه ارزیابی‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به سایر دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در رتبه‌های بالا قرار دارد اما باید این را توسعه دهیم و سال‌به‌سال بر کیفیت برنامه‌ها بیفزاییم.

رئیس ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در مساجد و نمازخانه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی، زیرساخت‌های مناسبی در زمینه اقامه نماز ایجادشده و نیروهای خوبی جذب‌ شده‌اند و باید بین این نمازخانه‌ها و مساجد رقابت‌های سالم وجود داشته باشد و برنامه‌ها و مسابقات دینی، هنری و ورزشی با محوریت مسجد برگزار شود.

رئیسی افزود: مسجد و برنامه‌های قرآنی می‌تواند بهترین نقطه مشترک در موضوع اتحاد شیعه و سنی باشد و نیاز امروز جامعه و جهان اسلام به پرداختن به موضوع وحدت، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی بر توسعه برنامه‌هایی که در راستای ترویج مفاهیم قرآنی قابل‌اجراست تأکید کرد و گفت: باید در این زمینه مسابقاتی در بین فرزندان کارکنان، دانشجویان و دیگر اقشار دانشگاهی برگزار شود که خروجی‌های خوبی داشته باشد و بر تعداد حافظان و قاریان دانشگاه افزوده شود.

کد مطلب 3890697

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