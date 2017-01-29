به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی ظهر یکشنبه در نشست شورای مرکزی ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اینکه مسجد باید محور فعالیتهای فرهنگی باشد افزود: رویکرد کلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور فرهنگی و ستاد اقامه نماز توسعه است.
وی افزود: در حوزه مساجد و اقامه نماز در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طراحی خوب و مناسبی انجامشده و به گواه ارزیابیهایی که در این زمینه صورت گرفته، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به سایر دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان در رتبههای بالا قرار دارد اما باید این را توسعه دهیم و سالبهسال بر کیفیت برنامهها بیفزاییم.
رئیس ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان داشت: در مساجد و نمازخانهها و خوابگاههای دانشجویی، زیرساختهای مناسبی در زمینه اقامه نماز ایجادشده و نیروهای خوبی جذب شدهاند و باید بین این نمازخانهها و مساجد رقابتهای سالم وجود داشته باشد و برنامهها و مسابقات دینی، هنری و ورزشی با محوریت مسجد برگزار شود.
رئیسی افزود: مسجد و برنامههای قرآنی میتواند بهترین نقطه مشترک در موضوع اتحاد شیعه و سنی باشد و نیاز امروز جامعه و جهان اسلام به پرداختن به موضوع وحدت، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
وی بر توسعه برنامههایی که در راستای ترویج مفاهیم قرآنی قابلاجراست تأکید کرد و گفت: باید در این زمینه مسابقاتی در بین فرزندان کارکنان، دانشجویان و دیگر اقشار دانشگاهی برگزار شود که خروجیهای خوبی داشته باشد و بر تعداد حافظان و قاریان دانشگاه افزوده شود.
نظر شما