به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اشاره به اتصال خط ۳ مترو به اسلامشهر گفت: مترو اسلامشهر، خطی مجزا مانند خط مترو تهران-کرج خواهد بود و تنها با احداث یک ایستگاه تبادلی به خط ۳ مترو تهران متصل می شود.

وی با بیان اینکه مصوبات ساخت مترو اسلامشهر را در شورای عالی ترافیک مطرح و دنبال کرده ایم، تصریح کرد: مطالعات اجرایی این خط اغاز شده است و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی اسلامشهر جانمایی ایستگاه ها نیز صورت گرفته است و از نظر شهرداری تهران احداث خط مترو تهران-اسلامشهر بلا مانع است.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: شهرداری تهران در صورت تامین منابع مالی خط مترو تهران-اسلامشهر از سوی مجلس و حمایت دولت، عملیات احداث این خط را اغاز خواهد کرد.

حسینی تصریح کرد: یکی از مهّم‌ترین معضلات و مشکلات شهرستان اسلامشهر، بحث حمل و نقل است. با توجه به اینکه محور آیت‌الله سعیدی نقطه اتصال شهرستان‌های اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم به شهر تهران است، روزانه بالغ بر ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین از این محور تردد کرده و با ایجاد خط مترو کاهش محسوسی در بار ترافیکی منطقه شاهد خواهیم بود.

به گفته وی با احداث این خط به طور حتم شاهد کاهش حجم ترافیک و در عین حال کاهش تولید آلاینده ها ناشی از تردد خودورها خواهیم بود.