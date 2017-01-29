ادامه عملیات امداد کوهستان در دمای منفی۱۵درجه برای نجات ۳ کوهنورد

حسن گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:پس از دریافت گزارش مفقودی یک تیم کوهنوردی شامل سه زن و چهار مرد، بلافاصله عملیات امدادهلال احمر آغاز شد و تیمی عملیاتی شامل ۱۲ نفر امدادگر متخصص کوهستان به همراه چهار خودروی مجهز و کمک دار عازم محل شدند و همچنان کار شناسایی ادامه دارد و نیروها در حال جستجو برای پیدا کردن این افراد می باشند.

وی افزود: با این که بیش از ۳۵ ساعت از آغاز عملیات امداد برای نجات هفت کوهنورد در ارتفاعات بینالود گذشته است تا کنون موفق شده ایم چهار نفر از این کوه نوردان را پیدا کنیم اما هنوز عملیات برای نجات سه نفر دیگر ادامه دارد.

وی ادامه داد: علی رغم سردی هوا و انجام عملیات در دمای منفی۱۵درجه ارتفاعات بینالود، تلاش برای شناسایی و نجات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و امید می رود بتوانیم هر چه سریعتر سه نفر باقی مانده را در سلامت به شهر برگردانیم.