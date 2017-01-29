ساختمان جدید فرمانداری سرخه احداث می شود

علی محمد مؤیدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که ساختمان جدید فرمانداری سرخه در هفته دولت با حضور استاندار سمنان کلنگ زده شد، تصریح کرد: عملیات اجرایی ساخت این ساختمان در زمینی به مساحت یک هزار و ۴۰۰ متر مربع و زیربنای یک هزار متر مربع جنب ساختمان فعلی فرمانداری شهرستان آغاز شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ساخت این پروژه تحت نظر دفتر فنی استانداری سمنان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و۷۳۰ میلیون تومان در حال اجرا است.

فرماندار سرخه همچنین اظهار داشت: امید می رود تا در صورت تامین اعتبارات لازم عملیات احداث ساختمان جدید طی دو سال آینده به اتمام رسیده واین پروژه به بهره برداری برسد.

مویدی زاده همچنین در پایان خاطر نشان کرد: ساختمان فعلی فرمانداری در اختیار بخشداری مرکزی قرار گرفته و در صورت ضرورت برای استقرار موقت اداراتی که تا کنون موفق به استقرار در شهرستان نشده اند مورد استفاده قرار گیرد.