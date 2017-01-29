به گزارش خبرگزاری مهر،در متن پیام تسلیت «اشتوان تارلوش» شهردار بوداپست که توسط «پیتر سگواری» مشاور عالی وی به دکتر گشتاسب مظفری ، معاون بین المللی شهرداری تهران تسلیم شده است، آمده است:

«اینجانب از شنیدن خبر آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو که موجب جان باختن تعدادی از آتش نشانان تهرانی شد عمیقا متاسف شدم، مایلم از طرف شهرداری بوداپست و مردم این شهر،مراتب عمیق تاسف و تاثر و تسلیت خود و شهروندان بوداپست را به جنابعالی ،خانواده ها و بازماندگان در گذشتگان این حادثه اعلام دارم.ما در ایام سوگ و اندوه شما و مردم تهران خودمان را کنار شما می دانیم و در غم شما شریک هستیم».

اطمینان دارم شهروندان شما با پایداری و تلاش خود خواهند توانست از این آزمون تلخ و سخت سربلند بیرون بیایند و روحیه و نشاط همیشگی خود را به زودی باز یابند.

این پیام در حاشیه اولین نشست کمیته خواهر شهری تهران و بوداپست از سوی فرستاده ویژه مشاور عالی شهردار بوداپست به معاون بین الملل شهرداری تهران تسلیم شد.