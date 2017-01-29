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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

پیام تسلیت شهردار بوداپست به مناسبت شهادت آتش‌نشانان پلاسکو

پیام تسلیت شهردار بوداپست به مناسبت شهادت آتش‌نشانان پلاسکو

شهردار بوداپست پایتخت مجارستان حادثه رخ داده پلاسکو و شهادت تعدادی از آتش نشانان و جان باختن برخی از شهروندان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،در متن پیام تسلیت «اشتوان تارلوش» شهردار بوداپست که توسط «پیتر سگواری» مشاور عالی  وی به دکتر گشتاسب  مظفری ، معاون بین المللی شهرداری تهران تسلیم شده است، آمده است:

«اینجانب  از شنیدن  خبر آتش سوزی  و فرو ریختن  ساختمان پلاسکو که  موجب جان باختن  تعدادی  از آتش  نشانان  تهرانی شد عمیقا متاسف شدم، مایلم از طرف شهرداری  بوداپست  و مردم این شهر،مراتب عمیق تاسف و تاثر و تسلیت خود و شهروندان بوداپست  را به جنابعالی ،خانواده ها و بازماندگان در گذشتگان این حادثه  اعلام دارم.ما در ایام سوگ و اندوه  شما و مردم تهران  خودمان را  کنار شما می دانیم  و در غم شما شریک هستیم».

 اطمینان دارم شهروندان  شما با پایداری  و تلاش  خود خواهند توانست  از این آزمون تلخ و سخت سربلند بیرون  بیایند  و روحیه و نشاط همیشگی  خود را به زودی  باز یابند.

این پیام در حاشیه  اولین نشست  کمیته خواهر شهری  تهران و بوداپست  از سوی فرستاده ویژه  مشاور عالی شهردار بوداپست به معاون بین الملل شهرداری تهران تسلیم شد.

کد مطلب 3890704
نورا حسینی

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