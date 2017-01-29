راه اندازی بازارچه عرضه محصولات ارگانیک در ایلام ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری روز یکشنبه در جلسه بررسی برنامه ریزی برای بسته بندی محصولات کشاورزی اظهار داشت: با وجود آنکه ایلام از نظر تولید محصولات کشاورزی در بسیاری از تولیدات خودکفاست، ولی به دلیل نبود صنایع بسته بندی و همچنین سردخانه های مجهز بخش زیادی از این محصولات هنگام نقل و انتقال به مراکز مصرف و سایر استان ها از بین می رود.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم زمینه حضور بخش خصوصی را برای ایجاد صنایع بسته بندی بویژه در حوزه کشاورزی فراهم کنیم، نه تنها کیفیت این محصولات بالاتر رفته و عمر مصرف بیشتر می شود، بلکه ارزش افزوده ایجاد کرده و می توان در این حوزه نیز اشتغالزایی فراوانی ایجاد کرد.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: عرضه فله ای محصولات کشاورزی باعث می شود که کیفیت بهداشتی آنان نیز پایین آمده ضمن پرت بخش زیادی از آن تولید کننده نیز حاصل دسترنج خود را بدست نیاورد.

عسگری ادامه داد: راه اندازی بازارچه و غرفه محصولات ارگانیک کشاورزی و کوتاه کردن دست واسطه ها در این زمینه می تواند در دسترسی آسان عموم شهروندان به این محصولات مثمرثمر باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به بازر چندین میلیونی کشور عراق در صورت ایجاد بسته بندی شکیل و زیبا می توان زمینه صادرات این محصولات را با قیمت مناسب به بازارهای کشورهای فراهم کرد.

نمایندگان دستگاه های اجرایی استان نیز در این جلسه از آمادگی خود برای حمایت از سرمایه گذاران در بخش بسته بندی محصولات کشاورزی خبر دادند.