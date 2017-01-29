دستگاه های هرمزگان در زمینه رعایت حقوق شهروندی ارزیابی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان هرمزگان اظهار داشت: در دوره گذشته نمرات حاصل از ارزیابی این ستاد در برخی دستگاه ها قابل قبول نبود و انتظار می رود در دوره جدید ارزیابی ها این دستگاه ها بتوانند با پوشش ضعف های خود نمره ای بالاتر از متوسط کسب کنند.

وی اضافه کرد: دستگاه های برتر در زمینه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در جلسه شورای اداری مورد تقدیر قرار گرفته و از مدیران این دستگاه قدردانی به عمل می آید.

وی ادامه داد: البته همانطور که از مدیران دستگاه ها برای عملکرد خوبشان در این زمینه تقدیر می شود از طرف دیگر عملکرد ضعیف دستگاه نیز از ناحیه مدیریت آن دستگاه دیده می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با بیان اینکه این ارزیابی ها زمانی دارای ارزش است که نتیجه ای ملموس برای مردم دربر داشته باشد، تاکید کرد: اگر کارمندی و یا حتی حراست در ورودی با ارباب رجوع برخوردی محترمانه نداشته و بد اخلاقی کند، مسئولیت آن بر عهده شخص مدیر آن دستگاه است.

اکرمی یادآور شد: ممکن است کار ارباب رجوعی در یک دستگاه قابل رفع و پیگیری نباشد اما همین که برخوردی انسانی و توام با احترام با وی صورت بگیرد برای اکثریت غالب مردم کفایت می کند و آنها متوجه می شوند که احترام لازم به آنها گذاشته شده و تلاش جهت برآورده ساختن درخواست آنها صورت گرفته اما کار قابلیت رفع نداشته است پس با رضایت آن اداره را ترک می کنند.

وی همچنین بر الکترونیکی کردن خدمات و واگذاری به دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد و گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع دستگاه ها تلاش کنند که خدمات را در بستری ارائه کنند که کمترین مراجعه و معطلی را برای ارباب رجوع به همراه داشته باشد.

وی اذعان داشت: معطلی ارباب رجوع پشت درب اتاق مدیران در حالیکه امکان پذیرش آنها وجود دارد کاری ناپسند و دور از اخلاق است و مدیران سعی کنند این فرهنگ غلط را تغییر دهند.

وی خاطر نشان کرد: با قطعیت عنوان می کنم که اگر مدیران نسبت به نحوه برخورد با ارباب رجوع حساسیت داشته باشند حتما این حساسیت به کارمندان آن مدیر نیز منتقل شده و برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.