کمیته امداد سمنان ۱۴ میلیارد ریال به خانواده زندانیان مساعدت کرد

علی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اینکه اولویت اصلی کمیته امداد برای خانواده های زندانیان، کاهش آسیب در این خانواده ها از طریق برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی و مشاوره است، افزود: خانواده زندانیان از تمامی خدمات کمیته امداد مانند مستمری، بیمه اجتماعی و درمانی، مشوق‌های تحصیلی، وام اشتغال و کارگشایی و ارائه خدمات به دانش‌آموزان و دانشجویان برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه سه میلیارد ریال وام کارگشایی به ۱۵۲ خانواده زندانی تحت حمایت کمیته امداد اختصاص داده شده است، گفت: به ۲۰ خانواده زندانی دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال و معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال خدمات در زمینه کلاس آموزشی، خدمات مشاوره و اردو به ۲۹۰ نفر نیز ارائه شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) استان سمنان درخصوص پرداخت کمک های بلاعوض به این خانوارها افزود: به خانواده های زندانیان تحت حمایت این نهاد، شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در قالب مستمری، بیمه زنان و سبد کالا کمک شده است.

عرب گفت: اولویت اصلی کمیته امداد برای خانواده های زندانیان، کاهش آسیب در این خانواده ها از طریق برنامه های آموزشی و ارائه خدمات فرهنگی و مشاوره است.

وی با بیان اینکه با پیگیری حقوقی کمیته امداد، شرایطی را فراهم می آوریم تا به آزادی زندانیان کمک شود، افزود: بیشترین علت زندانی بودن همسران خانواده های زندانی تحت حمایت کمیته امداد استان مرتبط با مواد مخدر است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام (ره) استان سمنان با اشاره به اینکه ۹۰ درصد خانواده های زندانی تحت حمایت کمیته امداد استان را افراد غیر بومی تشکیل می دهند، گفت: علاوه بر مشکلات مالی شدید، مشکلات حقوقی، بدهکاری و تبعات رفتار نا به هنجار فرد زندانی خانواده نیز دغدغه بزرگی برای این قشر از خانواده ها ایجاد کرده است.