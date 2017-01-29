۹۱۳ پروژه در دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر اظهارداشت: در این ایام یاد همه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را گرامی می داریم و تلاش می کنیم با برگزاری جشنهای باشکوه یاد این روزها را در اذهان زنده کنیم.

وی اضافه کرد: ایران اسلامی یک مسئولیت سنگین در برابر ملتهای مظلوم هم دارد و باید نقطه اتکا و امید سایر ملل ستمدیده باشیم و امیدواریم در این مسیر هم موفق باشیم.

افتتاح ۹۱۳ پروژه در دهه فجر

استاندار تصریح کرد: در ایام دهه فجر برنامه های مختلفی پیش بینی شده که حضور در مزار شهدا، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، احیاء نقش مساجد در پیروزی انقلاب و افتتاح طرح های عمرانی از آن جمله است.

وی بیان کرد: ۹۱۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۸۵ میلیارد تومان همزمان با دهه فجر دراستان افتتاح خواهد شد که در امور زیر بنایی و عمرانی با ۷۵۸ پروژه و ۲۶۹ میلیارد تومان، امور اقتصادی با ۸۳ پروژه و ۱۷۲ میلیارد تومان و امور فرهنگی ۷۲ پروژه با ۴۲ میلیارد تومان طرح است.

استاندار یادآورشد: علاوه بر پروژه های یاد شده تعداد ۳۱۷۱ واحد مسکونی درنقاط شهری و روستایی استان نیز دردهه فجر به بهره برداری می رسد که ۸۰۱ واحد توسط بنیاد مسکن و ۲۰۰۰ واحد نیز توسط راه و شهرسازی در مسکن مهر و ۱۱۰ واحد برای مددجویان کمیته امداد و ۲۶۰ واحد ویژه مددجویان بهزیستی است.

۶۷۸ پروژه دولتی و ۵۰ پروژه بخش خصوصی

همتی گفت:این طرح ها با همکاری بخش خصوصی آماده افتتاح شده و ۶۷۸ پروژه دربخش دولتی، ۵۰ پروژه دربخش خصوصی و ۱۸۵ پروژه مشارکتی است که با افتتاح آنها برای یک هزار و ۶۵ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

در این نشست که سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری نیز حضور داشت خبرنگاران سوالات خود را در زمینه های مختلف از جمله آمارهای واقعی ایجاد اشتغال در استان، قراردادهای سفید امضاء، ارزیابی مدیران ضعیف، استفاده از نیروهای بومی در اجرای پروژه های عمرانی، سرنوشت زمین های هفت سنگان، لغو کنسرت ها، کاهش آسیب های اجتماعی، توجه به بافت فرسوده، رسیدگی به جاده های روستایی و توجه بیشتر به حوزه فرهنگ مطرح کردند که استاندار قزوین به آنها پاسخ داد.