پخش ۱۲۰۰ تن آسفالت در سطح معابر «دره مرادبیگ» همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون معماری، شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان پیش از ظهر یکشنبه به همراه شهردار منطقه یک و معتمدین محلات از منطقه دره مرادبیگ بازدید و مشکلات عمرانی این منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید اعضای کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان پروژه هایی از جمله تعریض معابر، پوشش و دیوار کشی رودخانه، پیاده راه سازی با مصالح جدید و هماهنگ با بافت و مصالح منطقه، کانال کشی آب باغات و اصلاح نهری، جدولگذاری، زیرسازی کوچه ها و مسیر آرامستان را ضمن بازدید مورد بررسی قرار دادند.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در این بازدید زحمات مدیریت و مجموعه شهرداری منطقه یک در اجرای پروژه ها را قابل تقدیر دانست و به پروژه های اجرا شده در این منطقه دره مرادبیگ در سال جاری اشاره کرد و گفت: با حمایت و پشتیبانی شورا و همت شهرداری منطقه یک و مشارکت اهالی اقدامات مناسبی در این منطقه دره مرادبیگ صورت گرفته است.

حمید رضا طبی مسرور از اجرای هزار و ۲۰۰ تن آسفالت در سطح معابر دره مرادبیگ در سال جاری خبر داد و افزود: در مجموع در منطقه دره مرادبیگ مبلغی حدود چهار میلیاردو ۵۸۷ میلیون تومان اقدامات عمرانی در سالهای ۹۴ و ۹۵ انجام شده است.

وی اضافه کرد: در راستای احداث فرهنگسرا طبق مصوبه شورا نیز متناسب با بافت منطقه در زمین پیش بینی شده عملیات در دست اقدام است.

وی به دیوار کشی رودخانه دره مرادبیگ اشاره کرد و بیان اینکه برای این پروژه ۶۱۰ میلیون تومان هزینه شده است، گفت: پیشنهاد همکاری توسط معتمدین محل جهت عقب نشینی و بازگشایی معابر برای استفاده بهینه از مسیر اتوبوسرانی و بهره مندی مطلوب تر اهالی ارائه شد.

وی به پیاده رو سازی کوچه سحر و فتحی اشاره کرد و اظهار داشت: هزار و ۸۵۰ متر مربع پیاده رو سازی در این دو کوچه با مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان اجرا شده که این اقدام مورد استقبال اهالی قرار گرفته و مقرر شد در سالهای آتی نیز ادامه یابد.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان همچنین از جدول گذاری مسیر آرامستان دره مرادبیگ به متراژ هزار و ۸۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیون تومان خبر داد.

وی گفت: برای کوچه های دالان بهشت، سنگکی، کنار رودخانه، جاده قدیم دره و مسیر آرامستان ۸۵۰ تن زیرسازی صورت گرفته که حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه در بر داشته است.

طبی مسرور با بیان اینکه در محدوده دره نیز ۵۰۰ سرویس خاکبرداری انجام شده است، افزود: هزینه این امر هم ۵۰ میلیون تومان بوده است.