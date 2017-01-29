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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۸

مدافع آبادانی تیم سایپا خطاب به هواداران تیم فوتبال صنعت نفت آبادان:

تیم شهرمان را حمایت کنید/ یک روز به آبادان برمی‌گردم

تیم شهرمان را حمایت کنید/ یک روز به آبادان برمی‌گردم

آبادان ـ مدافع آبادانی تیم فوتبال سایپا گفت: امیدوارم هواداران فهیم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بعد از عبور از حاشیه‌های چند هفته گذشته تنها به حمایت از تیم شهرمان بپردازند.

سجاد مشکل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سقوط تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دسته پایین‌تر به سود هیچ شخص و گروهی در آبادان نیست و امیدوار هستم که مردم فهیم و هواداران فوتبالدوست آبادانی با حمایت از این تیم به ماندگاری آن درلیگ برتر کمک کنند.

وی اظهار کرد: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در شرایطی نیست که بیشتر از این حاشیه‌ها را تحمل کند و بازیکنان این تیم نیاز به تزریق روحیه از سوی هواداران دارند.

وی تصریح کرد: به عنوان یک آبادانی و فوتبالیستی که تمام زندگی ورزشی ‌اش را مدیون صنعت نفت است از طرفداران تیم شهرم هستم، می‌خواهم که به رفع چالش‌های این مجموعه کمک کنند.

وی یادآور شد: عیسی‌زاده ازمدیران زحمتکشی است که بازیکنانی همچون من و طالب ریکانی زمان حضور او در مجموعه، به ترکیب اصلی تیم صنعت نفت راه پیدا کردیم و امیدوارم هرچه سریع‌تر حاشیه‌های تیم را جمع کند.

وی با بیان اینکه بالاخره یک روز به آبادان و به ترکیب تیم فوتبال صنعت نفت این شهر برمی‌گردد، گفت: در زمان حاضر بازیکن تیم سایپا هستم و اعتراضی به نیمکت‌نشینی نداشته و تلاش می‌کنم با جلب رضایت مربیان در ترکیب اصلی قرار بگیرم.

کد مطلب 3890718

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