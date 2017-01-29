سجاد مشکلپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سقوط تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به دسته پایینتر به سود هیچ شخص و گروهی در آبادان نیست و امیدوار هستم که مردم فهیم و هواداران فوتبالدوست آبادانی با حمایت از این تیم به ماندگاری آن درلیگ برتر کمک کنند.
وی اظهار کرد: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در شرایطی نیست که بیشتر از این حاشیهها را تحمل کند و بازیکنان این تیم نیاز به تزریق روحیه از سوی هواداران دارند.
وی تصریح کرد: به عنوان یک آبادانی و فوتبالیستی که تمام زندگی ورزشی اش را مدیون صنعت نفت است از طرفداران تیم شهرم هستم، میخواهم که به رفع چالشهای این مجموعه کمک کنند.
وی یادآور شد: عیسیزاده ازمدیران زحمتکشی است که بازیکنانی همچون من و طالب ریکانی زمان حضور او در مجموعه، به ترکیب اصلی تیم صنعت نفت راه پیدا کردیم و امیدوارم هرچه سریعتر حاشیههای تیم را جمع کند.
وی با بیان اینکه بالاخره یک روز به آبادان و به ترکیب تیم فوتبال صنعت نفت این شهر برمیگردد، گفت: در زمان حاضر بازیکن تیم سایپا هستم و اعتراضی به نیمکتنشینی نداشته و تلاش میکنم با جلب رضایت مربیان در ترکیب اصلی قرار بگیرم.
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