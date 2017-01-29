مسئولین دانشگاهی نباید به ارزشها و معنویات جوانان آسیب بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروزیکشنبه در نشست با معاون جدید فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: بسیاری از تفکرات و رفتار های جوانان و دانشجویان ما به اقضای سن آنها باز می گردد اما می توان گفت که تمام جوانان ما از ضمیر و درون پاکی برخوردارند.

وی افزود: دانشجویان ما پذیرای ارزش های اسلامی و دینی هستند و این وظیفه مهم مسئولان دانشگاه ها و اساتید است که در دانشگاه ها هدایت گر باشند نه خدای ناکرده در صدد آسیب زدن به ارزش ها و معنویات آنها باشند.

وی گفت: امروز آرام آرام دنیا متوجه می شود که مکتب های غربی و اروپایی کامل نیستند و مرتب در حال زوال و ایجاد هستند که نشان دهنده نقص و ضعف آنها در مدیریت انسانها است، اما اسلام برای همه انسان ها و همه دوران ها برنامه کامل زندگی سعادتمندانه هم در دنیا و هم در آخرت دارد.

وی افزود: اسلام همواره جذاب بوده و روز به روز نیز بر جذابیت و کشش آن افزوده می شود، دلیل آن نیز این است که همه مبانی آن مطابق فطرت و حقیقت انسانها بوده و هیچ مکتبی یارای رقابت با آن را ندارد.

همچنین معاون جدید فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: تنها اعتقاد من در مدیریت مراکز علمی کشور بر این بوده و عامل پیشرفت دو بال علم و دین با یکدیگر است.

علی اکبر محسنی افزود: علم بدون دین و اخلاق مفسده ایجاد خواهد کرد و دین و اخلاق بدون علم نیز راه بجایی نخواهد برد و به همین دلیل است که باید در فضای دانشجویی هر دوی این مهم با یکدیگر رشد کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: خود بنده تمام دارایی های زندگیم را اعم از علمی و مادی همه از توسل به قرآن و ائمه اطهار دارم و به نظر بنده نیز تنها راه موفقیت کامل نیز همین است که در طول تحصیل علم و دانش همواره ارزش ها و اخلاق را نیز در خود تقویت کنیم.