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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

مسئولین دانشگاهی نباید به ارزشها و معنویات جوانان آسیب بزنند

مسئولین دانشگاهی نباید به ارزشها و معنویات جوانان آسیب بزنند

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: فطرت همه جوانان ما با هر شکل، قیافه، سلیقه و تفکری پذیرای ارزش های اسلامی است لذا مسئولین دانشگاهی نباید در صدد آسیب زدن به آنها باشند.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت الله مصطفی علما امروزیکشنبه در نشست با  معاون جدید  فرهنگی  دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: بسیاری از تفکرات و رفتار های جوانان و دانشجویان ما به اقضای سن آنها باز می گردد اما می توان گفت که تمام جوانان ما از ضمیر و درون پاکی برخوردارند.

وی افزود:  دانشجویان ما پذیرای ارزش های اسلامی  و دینی هستند و این وظیفه مهم مسئولان دانشگاه ها و اساتید است که در دانشگاه ها هدایت گر باشند نه خدای ناکرده در صدد آسیب زدن به ارزش ها و معنویات آنها باشند.

وی گفت: امروز آرام آرام دنیا  متوجه می شود که مکتب های غربی  و اروپایی کامل نیستند و مرتب در حال زوال و ایجاد هستند که نشان دهنده نقص و ضعف آنها در مدیریت انسانها است، اما اسلام برای همه انسان ها و همه دوران ها  برنامه کامل زندگی سعادتمندانه هم در دنیا و هم در آخرت دارد.

وی افزود: اسلام همواره جذاب بوده و روز به روز نیز بر جذابیت و کشش آن افزوده می شود، دلیل آن نیز این است که همه مبانی آن مطابق فطرت و حقیقت انسانها بوده و هیچ مکتبی یارای رقابت با آن را ندارد.

همچنین معاون جدید فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: تنها اعتقاد من در مدیریت  مراکز علمی کشور بر این بوده و عامل پیشرفت  دو بال  علم  و دین با یکدیگر است.

علی اکبر محسنی افزود:  علم بدون  دین و اخلاق  مفسده ایجاد خواهد کرد و دین و اخلاق بدون علم نیز راه بجایی نخواهد برد و به همین دلیل است که باید در فضای دانشجویی هر دوی این مهم با یکدیگر رشد کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: خود بنده  تمام دارایی های زندگیم را اعم از علمی و مادی  همه از توسل به قرآن و ائمه اطهار  دارم و به نظر بنده نیز تنها راه موفقیت کامل نیز همین است که در طول تحصیل علم و دانش همواره  ارزش ها و اخلاق را نیز در خود تقویت کنیم.

کد مطلب 3890720

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